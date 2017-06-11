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Земляк и Прищепа выиграли соревнования в Польше

Ольге не было равных на 400-метровке, Наталье – на 800-метровке

  • 11.06.2017 11:24
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Patrick Di Domenico
© Patrick Di Domenico
Украинка Ольга Земляк стала победительницей международного турнира в польском Щецине под названием «Мемориал Януша Кусочинскего». На своей коронной 400-метровке лучшая легкоатлетка Украины в мае показала результат 51,78 сек и на 0,04 сек опередила польскую бегунью Юстину Швети. Таким образом, эту победу украинка прибавила к бронзе на этапах Бриллиантовой лиги в Шанхае и Риме.
 
Наталья Прищепа одержала победу на дистанции 800 м. В финальном забеге она показала результат 2:02,68 мин и на 0,03 секунды опередила еще одну украинку – Ольгу Ляхову, - которая завоевала серебро.
 
Еще одно серебро соревнований в Щецине досталось Кристине Гришутиной, которая показала второй результат в секторе прыжков в длину. Лучший результат украинки – 6,29 м. Золото досталось итальянке Лауре Страти, которая в лучшей попытки прыгнула на 6,63 м.
 
В беге на дистанции 400 м с барьерами украинка Елена Колесниченко завоевала бронзу. Украинка показала результат 56,09 сек, проиграв только представительнице Бахрейна Кеми Адекойе и польке Йоанне Линкевич. 

Источник — Xsport

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