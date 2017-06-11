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Максим Матлаков стал чемпионом Европы по шахматам

В Минске завершилось 18-е первенство Европы

  • 11.06.2017 13:41
  • 234 просмотров
  • 1 комментария
Метки
openchess.by
© openchess.by

В столице Беларуси финишировал чемпионат Европы по шахматам. Чемпионат прошел по швейцарской системе в 11 туров. Победителем турнира стал российский гроссмейстер Максим Матлаков, второе место занял грузинский шахматист Баадур Джабава, третье – Владимир Федосеев из России. Все они набрали по 8,5 очка.

Лучшие из украинцев показали следующие результаты:
...10. Мартын Кравцив - 8,0
...11. Александр Арещенко - 8,0
...27. Юрий Кузубов - 7,5
...33. Руслан Пономарев - 7,5
...51. Кирилл Шевченко (U-18) - 7,0
...64. Сергей Федорчук - 7,0

Лучший результат среди сеньоров:
Зураб Стуруа (Грузия) - 7

Лучший результат среди женщин:
Ольга Гиря (Россия) - 6,5
 
Лучший результат среди юниоров:
Хайк Мартиросян (Армения) - 6,5

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    MegaSradnik
      MegaSradnik, 11.06.2017 13:53
    -2
    Пономарев вообще в какое-то болото скатился. Начинал не хуже Карякина, и...
    Может тоже для карьеры страну нужно поменять, хз короче.
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