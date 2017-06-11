Максим Матлаков стал чемпионом Европы по шахматам

В столице Беларуси финишировал чемпионат Европы по шахматам. Чемпионат прошел по швейцарской системе в 11 туров. Победителем турнира стал российский гроссмейстер Максим Матлаков, второе место занял грузинский шахматист Баадур Джабава, третье – Владимир Федосеев из России. Все они набрали по 8,5 очка.
Лучшие из украинцев показали следующие результаты:
...10. Мартын Кравцив - 8,0
...11. Александр Арещенко - 8,0
...27. Юрий Кузубов - 7,5
...33. Руслан Пономарев - 7,5
...51. Кирилл Шевченко (U-18) - 7,0
...64. Сергей Федорчук - 7,0
Лучший результат среди сеньоров:
Зураб Стуруа (Грузия) - 7
Источник — Sport.ua
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Может тоже для карьеры страну нужно поменять, хз короче.
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