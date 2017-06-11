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Українки вибороли дві срібні нагороди на турнірі в Норвегії

Анастасія Лебідь і Вікторія Погорєльська фінішували другими у забігах на 400 м і 1500 м відповідно

  • 11.06.2017 15:08
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uaf.org.ua. Виктория Погорельская
© uaf.org.ua. Виктория Погорельская

10 червня норвезьке місто Флурьо приймало традиційні міжнародні легкоатлетичні змагання. Участь у них взяли й українці.

Анастасія Лебідь фінішувала другою з бігу на 400 метрів (55,74 с). Перемогла норвежка Бенедікте Хауге (54,94 с).

На дистанції 1500 метрів стартували відразу дві українки. Олена Жушман, щоправда, у якості пейсмейкера. До перемоги вона привела шведку Ловісу Лінд (4.09,03 хв). Вікторія Погорєльська фінішувала другою (4.14,78 хв).

Участь у змаганнях мав взяти і український спринтер Віталій Корж, проте через пошкодження, отримане під час командного чемпіонату України, був змушений відмовитися від старту.

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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