Українки вибороли дві срібні нагороди на турнірі в Норвегії

10 червня норвезьке місто Флурьо приймало традиційні міжнародні легкоатлетичні змагання. Участь у них взяли й українці.



Анастасія Лебідь фінішувала другою з бігу на 400 метрів (55,74 с). Перемогла норвежка Бенедікте Хауге (54,94 с).



На дистанції 1500 метрів стартували відразу дві українки. Олена Жушман, щоправда, у якості пейсмейкера. До перемоги вона привела шведку Ловісу Лінд (4.09,03 хв). Вікторія Погорєльська фінішувала другою (4.14,78 хв).



Участь у змаганнях мав взяти і український спринтер Віталій Корж, проте через пошкодження, отримане під час командного чемпіонату України, був змушений відмовитися від старту.