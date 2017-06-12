Илья КВАША: «Никто не боится ехать в Украину. Даже российская команда»

Накануне киевского чемпионата Европы по прыжкам в воду у лидера сборной, 29-летнего Ильи Кваши, узнали, как он чувствует себя в качестве хозяина турнира:

- Настроение хорошее. Уже хочется отсоревноваться! Чем дольше ждешь, тем хуже. Как в других странах, так и здесь – тоже самое. Но немножечко волнения все-таки есть. Физически вроде готов, но насколько – покажут соревнования.



- После Рио-2016 вы говорили, что продолжите карьеру до Олимпиады-2020. Еще чувствуете силы дойти до Токио?

- В принципе, да. Кажется, что 4 года – много, а на самом деле мало. Сезон-2017 практически закончен: остались только ЧЕ и ЧМ в июле в Будапеште, а дальше – новый сезон, и уже все – финиш перед ОИ.



- С кем будете прыгать в паре на ЧЕ?

- Скорее всего, с Олегом Колодием, потому что Саша Горшоковозов (с ним Илья взял "бронзу" ЧЕ-2016 на 3 м. – Авт.) был травмирован – проблемы со спиной – и сейчас только активно набирает обороты. Он готовится на вышке выступать, но посмотрим, как выйдет.



- После ОИ обновился состав. Как вам работается с новой командой?

- Да мне-то что? Я как работал, так и работаю (улыбается). Пришли молодые девочки (Люлько, Лыскун, Шелестюк. – Авт.). Вот пытаемся добиться результата. Команда в боевой готовности, постараемся показать максимум.



- Прыгуны из других стран узнавали, что в Киеве смотреть?

- Ничего не спрашивали. Просто сказали: "С тебя – экскурсия". Куда поведу? Пока не думал особо, но обязательно поедем в центр, к монументу Родины-матери, заглянем на Подол. Еще на Оболонскую набережную. В красивые места, где можно погулять.



- К нам уже не боятся ехать?

- Никто не боится. Наоборот, все с удовольствием хотят приехать и посмотреть своими глазами, как у нас здесь. Даже российская команда. Хотя сначала ходили слухи, что она не приедет. А сейчас полным составом будут бороться за медали. Откуда слухи? Руководство российское думало: везти команду – не везти. Ну, так парни говорили.



- Как согласились петь в караоке на Олимпийском дне?

- Наверное, как и все, люблю петь. Для меня ничего сложного в том, чтобы выйти на сцену, не было. Тем более я не сам пел, а с коллективом и звездным тренером, профессиональным артистом Игорем Грохоцким (победитель "Голоса страны" и экс-футболист. – Авт.). И все было четко.



- Что же любите петь?

- Все пою. В основном в машине (улыбается). Слушаю тоже все. Монатик очень нравится и Onuka – современные наши исполнители.



- Лидер женской сборной Юлия Прокопчук ждет ребенка. Вы не думаете о детях?

- Ну, об этом пока рано говорить, а там посмотрим.