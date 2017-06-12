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Призовой фонд киевского ЧЕ по прыжкам в воду - миллион евро

В Украину приехало рекордное количество участников

  • 12.06.2017 16:02
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noc--ukr.org. Илья Кваша
© noc--ukr.org. Илья Кваша

Cегодня в Киеве на арене «Лико» стартует чемпионат Европы по прыжкам в воду, на котором Украина впервые будет хозяйкой. С 12 по 18 июня посмотреть полеты в воду можно бесплатно – на финалы будут пускать по пригласительным, которые можно получить на месте. Приехало рекордное количество участников – 124 спортсмена из 23 стран.

Роль лидера нашей сборной традиционно возьмет на себя Илья Кваша. Призер Олимпиады и ЧМ уже 8 раз побеждал на «Европе», в том числе в прошлом году на 1-метровом трамплине. Замахнуться на награды после медального ЧЕ-2016 попробуют и Александр Горшковозов с Максимом Долговым. Но в миксте – уже без Юлии Прокопчук; двукратная медалистка ЧМ будет болеть за ребят с трибун: Юля завязала со спортом и сейчас – на 9-м месяце беременности.

В Киев приехали призеры ЧМ и ЧЕ, итальянцы Верцотто, Батки и Бертокки, британцы Рейд и Ли, россияне привезли боевой состав во главе с олимпийским чемпионом Ильей Захаровым. Всех разместили в отеле Ramada, в 20 минутах езды от арены. А дополнительная мотивация для прыгунов – призовой фонд турнира в 1 млн евро от Европейской лиги плавания. Украинская же сторона все деньги вложила в организацию: почти 10 млн грн.

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Источник — Сегодня Спорт

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