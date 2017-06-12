За два фестивальных дня зрители станут свидетелями заездов в разных дисциплинах мотоспорта и выступлений украинских и европейских рок-групп.
Первый день возглавят финны Lordi, одни из самых неординарных победителей «Евровидения».
Группа известна своими эксцентричными образами, ярким пиротехническим шоу и масками, которые музыканты никогда не снимают на публике.
Хедлайнерами второго дня MotoOpenFest станут Uriah Heep – британцы, которые стояли у истоков рок-музыки, которую мы знаем сейчас.
Emil Bulls - еще одни гости из-за рубежа. Одна из передовых рок-групп Германии в жанрах альтернативный рок и альтернативный метал.
Лайнап фестиваля включает «Лучшую рок-группу планеты» по версии Global Battle of The Bands прошлого года – украинское трио SINOPTIK, белорусских панков Дай Дарогу!, рок-группу Масса Причин, группу People Inside, балансирующую на стыке рока и электроники, и украинских хард-рокеров Royal Corvus.
Первая половина дня будет насыщена мото гонками с трансляцией на большом экране.
Будет жесткая борьба за кубки Киева GRANDPRIX OPEN CUP и SUPERMOTO OPEN CUP.
Особенно зрелищной частью фестиваля станет кубок Киева по стантрайдингу, наиболее экстремальной дисциплине в мотоспорте, что подразумевает выполнение трюков на мотоцикле.
Сразится с секундомером в дисциплине TIME ATTACK смогут не только профессиональные пилоты, но и любители, зарегистрированные заранее и прошедшие техническую комиссию.
Когда: 15-16 июля 2017 г.
Где: автодром Чайка г.Киев
Билеты можно приобрести на сайте motoopenfest.kiev.ua
Автор — Марина Гарбуз, Sport.ua
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