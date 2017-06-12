Украинцы Кесарь и Горшковозов выиграли серебро на ЧЕ по прыжкам в воду

Украинская пара Виктория Кесарь и Александр Горшковозов завоевали серебро чемпионата Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве.

Украинцы на 45 сотых балла опередили главных фаворитов турнира – российский дуэт Надежда Бажина и Виктор Минибаев. Таким образом, впервые за последние четыре года Россия не выиграла золото в командных соревнованиях.

Результат командных соревнований:

1. Лаура Марино и Мэттью Россе (Франция) – 372.4

2. Виктория Кесарь и Александр Горошковозов (Украина) – 366.55

3. Надежда Бажина и Виктор Минибаев (Россия) – 366.1