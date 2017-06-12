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Украинцы Кесарь и Горшковозов выиграли серебро на ЧЕ по прыжкам в воду

Наша пара опередила главных фаворитов соревнования

  • 12.06.2017 19:06
  • 107 просмотров
  • 1 комментария
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len.eu
© len.eu

Украинская пара Виктория Кесарь и Александр Горшковозов завоевали серебро чемпионата Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве.

Украинцы на 45 сотых балла опередили главных фаворитов турнира – российский дуэт Надежда Бажина и Виктор Минибаев. Таким образом, впервые за последние четыре года Россия не выиграла золото в командных соревнованиях.

Результат командных соревнований:

1. Лаура Марино и Мэттью Россе (Франция) – 372.4
2. Виктория Кесарь и Александр Горошковозов (Украина) – 366.55
3. Надежда Бажина и Виктор Минибаев (Россия) – 366.1

Источник — Sportarena

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Комментарии
    Andy Van
    online
      Andy Van, 12.06.2017 19:13
    +1
    Молодцы!!! Еще 6 дней впереди, шансов немало!!!
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