Украинцы Кесарь и Горшковозов выиграли серебро на ЧЕ по прыжкам в воду

Украинская пара Виктория Кесарь и Александр Горшковозов завоевали серебро чемпионата Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве.
Украинцы на 45 сотых балла опередили главных фаворитов турнира – российский дуэт Надежда Бажина и Виктор Минибаев. Таким образом, впервые за последние четыре года Россия не выиграла золото в командных соревнованиях.
Результат командных соревнований:
1. Лаура Марино и Мэттью Россе (Франция) – 372.4
2. Виктория Кесарь и Александр Горошковозов (Украина) – 366.55
3. Надежда Бажина и Виктор Минибаев (Россия) – 366.1
#divingkyiv2017#TeamEvent— LEN EuropeanAquatics (@LENaquatics) 12 червня 2017 р.
1.FRA Laura Marino-Matthieu Rosset
2.UKR Viktoriya Kesar-Gorshkovozov
3.RUS Nadezhda Bazhina-Viktor Minibaev pic.twitter.com/IAv6x9bAHi
Источник — Sportarena
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