Горшковозов: «Серебро – неплохо, хотя, конечно, хотелось золота»

Украинцы Александр Горшковозов и Виктория Кесарь поделились эмоциями от завоевания серебра на чемпионате Европы по прыжкам в воду в Киеве.

«Было почетно сделать первый прыжок на домашнем чемпионате Европы. Все было очень классно, поддержка была невероятной. Даже не ожидал, что будет столько людей. Гордость брала за наш Киев, за всю страну.

Два из трех моих прыжков были не настолько удачны, как я того хотел. Но я очень много пропустил, долго лечился. Я собрал прыжки буквально за три недели до чемпионата Европы. Серебряная медаль неплохой результат, хотя, конечно, хотелось золота», - сказал Горшковозов.

«Эмоции просто переполняют. Мы выиграли медаль дома, в своем бассейне. На трибунах была очень хорошая поддержка.

Когда я поднялась на 10 метров и посмотрела вниз, было страшно, но потом я собралась, справилась с эмоциями. Старалась сделать свои самые лучшие прыжки, хотя получилось не все», – добавила Кесарь.

Напомним, чемпионами в командном виде стали французы Лаура Марино и Мэттью Россе.