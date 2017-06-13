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Чемпионат Европы по прыжкам в воду. ВИДЕО LIVE

Продолжается континентальное первенство по прыжкам в воду

  • 13.06.2017 10:01
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В Киеве продолжается чемпионат Европы по прыжкам в воду. Сегодня в программе турнира прыжки женщин с платформы и синхронные прыжки смешанных команд с 3-метрового трамплина.

Напомним, вчера украинская пара Виктория Кесарь и Александр Горшковозов завоевали серебро в командных соревнованиях.

Источник — Sport.ua

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