Беленюк не смог выиграть чемпионат Украины

В Житомире с 7 по 9 июня прошел чемпионат Украины по спортивной борьбе, который стал отборочным на августовский чемпионат мира.

Борцы греко-римского стиля определили сильнейших в восьми весовых категориях, которые, согласно условиям отбора, в августе поедут на чемпионат мира в Париже.

Итоги чемпионата Украины прокомментировал главный тренер сборной Украины по греко-римской борьбы Артур Петрович Дзигасов: «Мы решили всей Федерацией, что на чемпионат мира должны ехать чемпионы Украины. Хочется, чтобы каждый, кто завоевал право поехать на чемпионат мира, показал себя там достойно, ведь все они достойны выиграть медаль чемпионата мира.

Александр Чернецкий решил пропустить чемпионат Украины и заняться своим здоровьем. Остальные все сильнейшие борцы без исключения приняли участие в чемпионате, чтобы побороться за поездку на чемпионат мира. Считаю, что это было правильное решение, ведь теперь мы сформировали состав и у нас будет достаточно времени, чтобы подготовится к чемпионату мира.

Фактически все, на кого мы ставили, стали чемпионами Украины, за исключением Жана Беленюка. Но и Александр Шишман уже довольно зрелый борец, второй раз в этом году выиграл у Жана. Жан же на сегодня пока уступает в борьбе по новым правилам. Чувствуется, что он еще не на 100% готов, глаза у него не горят, есть большая неуверенность внутри, которой не было перед Олимпиадой. Он понимает, что если на чемпионате Украины он уступает коллегам по сборной, то ему нечего делать на чемпионате мира. Он будет готовиться, и ждать своего времени.

Радует, что Дмитрий Цимбалюк восстановился, решил свои бытовые вопросы, уверенно отборолся, выиграв в финале у Жоры Абовяна.

Другой наш талантливый молодой борец, Парвиз Насибов, боролся в категории до 71 кг и выиграл чемпионат. У него есть личные тренера, но я надеюсь, что он не вернется в 66 кг, ведь в этой категории на чемпионате Европы он из-за сгонки веса функционально выглядел не лучшим образом, не было свежести. Ему только 19 лет, мое мнение, что до Токио есть время, может он и в 75 кг перейдет.

Отдельно хочу отметить то, что сделал Женя Пишков в 75 кг. Он выиграл а последние 2 секунды схватки с опытным Николаем Дараганом и это должно прибавить ему уверенности, ему нужна было эта победа, ну а для такого опытного и зрелого борца, как Коля упустить победу за 2 секунд – это ему большой минус.

Хочется, чтобы неудача на чемпионате Европы нас всех объединила. Уже 21 июня мы отправляемся в Заросляк на среднегорье на трехнедельный сбор. Там мы будем бегать в горы, работать над ОФП и базовой подготовкой. Потом у нас запланированы сборы на Хортице и заключительный сбор в Конча-Заспе. Одна из основных причин неудачного выступления на чемпионате Европы то, что у нас не было полноценного подготовительного цикла. Теперь же у нас распланированная программа, будем готовиться и надеемся на успешное выступление на чемпионате мира», - рассказал Артур Петрович.