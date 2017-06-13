Майстер, Леді, Суперспорт-300: Потужність двигуна не гарантує перемогу

Вісімнадцять гонщиків цього заїзду їздять на дуже різних мотоциклах, що робить боротьбу ще цікавішою.
Перші два місця на стартовій решітці посіли два учасники класу «Майстер» Анатолій Єфімов та Юрій Михальчик. Саме між ними боротьба за перемогу у цьому заїзді йшла з перших метрів і до фінішної лінії.
Хоча їхні байки відрізняються обсягом двигуна – Єфімов змагався на літровому Kawasaki ZX10R, а Михальчик на Honda CBR600RR – помітним це не було. На першому колі Юрій обійшов суперника, але через два кола попереду знову опинився Єфімов, який утримував першість майже до кінця. Михальчик не припиняв атаки, намагаючись стати першим, і на одному з останніх кіл таки очолив заїзд. Він перетнув фініш лише на кілька десятих раніше Єфімова і став переможцем гонки та свого класу.
Боротьба за третє місце в абсолюті також була напруженою, хоча за нього боролися Сергій Сорокін (клас «Майстер») на літровому Suzuki GSX-R1000 і Ілля Михальчик (клас «Суперспорт-300+Юніор») на Kawasaki Ninja 300. Михальчик-молодший втратив кілька позиції на старті, але дуже швидко дістався початку пелотону позаду лідерів. Цього року Ілля змагається у чемпіонаті світового Супербайку і вміє вичавити з мотоцикла все, на що він здатний. А завдяки досвіду кількох років боротьбі у гонках чемпіонату світу може боротися із суперникам на байках, втричі потужнішими за його.
Саме Михальчик дістався фінішу третім попереду Сорокіна і став переможцем класу «Суперспорт-300+Юніор», у той час як Сорокін посів останнє місце на подіумі у своєму класі «Майстер».
Друге місце у класі «Суперспорт-300+Юніор» виборов Зенон Вшола (KTM RC390), а третє - Владислав Білий (Kawasaki Ninja 300).
Серед дівчат найшвидшою стала Дар’я Разумова (SuzukiGSX-R 750). За другу позицію у класі «Леді» боротьба також тривала майже до фінішу. Протягом майже усієї дистанції Анастасія Георгіца (Kawasaki ZX6R) була попереду Тетяни Даниленко (AugustaF3 675), але на заключних колах поступилася суперниці - Даниленко дісталася фінішу раніше менш ніж на секунду.
На жаль, на першому колі заїзду відбулося зіткнення двох гонщиків класу «Суперспорт-300+Юніор» Станіслава Рогожи (Yamaha YZF-R3) та Олександра Слобоженко (Kawasaki Ninja 300). Після падіння Рогожа повернувся на трасу і продовжив гонку, а от Слобоженко отримав перелом променевої кістки руки.
Результати заїзду класу «Майстер»:
|Поз.
|Ст.№
|Ім'я та прізвище
|Байк
|1
|70
|Юрій Михальчік
|Honda CBR600RR
|2
|5
|Анатолій Єфімов
|Kawasaki ZX10R
|3
|81
|Сергій Сорокін
|Suzuki GSX-R1000
|4
|77
|Леонід Протасов
|Yamaha YZF-R6
|5
|13
|Віталій Бакум
|BMW S1000RR
|схід
|42
|Юрій Петров
|Ducati 749
Результати заїзду класу «Леді»:
|Поз.
|Ст.№
|Ім'я та прізвище
|Байк
|1
|91
|Дар'я Разумова
|SuzukiGSX-R 750
|2
|666
|Тетяна Даниленко
|AugustaF3 675
|3
|696
|Анастасія Георгіца
|Kawasaki ZX6R
|4
|99
|Рима Сакуа
|Yamaha YZF-R6
|5
|100
|Ганна Самородова
|Yamaha YZF-R1
|6
|16
|Юлія Цуцкогіна
|Honda CBR600RR
Результати заїзду класу «Суперспорт-300+Юніор»:
|Поз.
|Ст.№
|Ім'я та прізвище
|Байк
|1
|55
|Ілля Михальчик
|Kawasaki Ninja 300
|2
|44
|Зенон Вшола
|KTM RC390
|3
|6
|Владислав Білий
|Kawasaki Ninja 300
|4
|781
|Владислав Гарбарук
|Kawasaki Ninja 300
|5
|31
|Станіслав Рогожа
|Yamaha YZF-R3
|схід
|98
|Олександр Слобоженко
|Kawasaki Ninja 300
Источник — Motorsport
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