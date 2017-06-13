Кесар/Олиферчук - серебряные призеры ЧЕ по прыжкам в воду

Украинская пара Виктория Кесар/Станислаф Олиферчук стала серебряным призером чемпионата Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве.
В финале прыжков с 3 метрового трамплина украинские спортсмены уступили только итальянской паре Бертокки/Верцотто.
Третьими стали немцы Пунцель/Массенберг.
Источник — Sport.ua
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