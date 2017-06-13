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Член сборной Украины по спортивной ходьбе дисквалифицирована за допинг

Елена Шумкина отстранена на три года

  • 13.06.2017 17:46
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Член сборной Украины по спортивной ходьбе Елена Шумкина дисквалифицирована на три года за употребление допинга.

Все результаты Шумкиной с 2011 года аннулированы.

Отметим, что Елена Шумкина ранее выступала за сборную России, а в 2010-м году сменила российскую команду на украинскую.

Источник — Sport.ua

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