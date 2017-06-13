UASBK: протистояння «літрів» та «шестисоток» у гонці Суперсток

Потужний літровий мотоцикл дає перевагу гонщику на прямій, але майстерність керування «шестисоткою» дозволяє боротися за кращі місця – саме це і довели учасники другого заїзду класів «Суперсток-600» та «Суперсток-1000».

У другій гонці класів «Суперсток-600» та «Суперсток-1000» на стартову решітку виїхали шістнадцять гонщиків. У суботній кваліфікації брали участь не всі спортсмени цих двох класів, отже деякі швидкі пілоти стартували на останніх місцях стартової решітки, що зробило боротьбу захопливою, а заїзд видовищним.

Із поул-позиції гонку, що тривала 15 кіл, почав Пал Нітеш (BMW S1000RR), але із вдалим стартом Ярослав Якімчук (Suzuki GSR-R 600), який був третім на стартовій решітці, очолив гонку й утримувався на позиції лідера протягом трьох кіл. Лише на четвертому колі він поступився Нітешу, але не припиняв переслідувати та атакувати його майже до останніх кіл.

Якимчук знизив темп лише на заключному колі, що дозволило Нітешу фінішувати першим із перевагою трохи більшою за секунду і стати переможцем заїзду та свого класу «Суперсток-1000». Перед початком гоночних заїздів було офіційно оголошено про надання Нітешу звання Майстра спорту України, і ця перемога стала гідним підтвердженням отриманого звання.

Під час боротьби за першість пара лідерів помітно відірвалася від пелотону. Дмитро Осипов (Yamaha YZF-R1) був на старті другим, але зміг утриматися на цій позиції лише на першому колі. Потім він поступився Нітешу, темп якого був більшим, і решту заїзду їхав третім, залишаючи решту суперників позаду. Осипов посів третє місце в абсолюті та друге у своєму класі «Суперсток-1000».

Доля ще двох місць у топ-5 гонки визначилась на останніх колах. Анатолій Дорошенко (Suzuki GSR-R 600) та Сергій Рашко (Yamaha YZF-R1) стартували з 15-го та 16-го місць відповідно, але коло за колом вони вдвох випереджали гонщиків одного за одним. Коли позаду залишалось дві третини дистанції, вони почали боротьбу за четверту позицію. Рашко на потужнішому мотоциклі був попереду Дорошенко, але боротьба між ними була жорсткою – від деяких маневрів обох пілотів перехоплювало подих. У підсумку фінішу раніше дістався Рашко. Його четверте місце в абсолюті принесло бронзу у класі «Суперсток-1000», а от Дорошенко здобув срібло у класі «Суперсток-600» із п’ятою позицією.

Шостим фінішував Павло Рувінов (Suzuki GSR-R 600), але він був покараний штрафом, через який опустився на 11-те місце.

Після старту з п’ятої позиції Олександр Георгіца (Kawasaki Ninja ZX6R) кілька кіл боровся за місце у топ-5 із Іваном Нічепоренко (Ducati 1199 Panigale). У середині дистанції Нічепоренко поступився кільком суперникам, у той час як Георгіца знизив темп лише за три кола до кінця, і після покарання Рувінова посів шосте місце в абсолюті та третє місце у класі «Суперсток-600».

Максим Макуха (Honda CBR600RR) був на старті сьомим і протягом гонки опинявся на кращих та гірших позиціях кілька разів, але у підсумку став сьомим, залишивши за собою свою початкову позицію.

Восьме місце виборов Олег Белоцький (Suzuki GSR-R 750), якому не вдалося обійти суперника попереду на шестисотці.

Артем Приходько (Honda CBR600RR) на перших колах був шостим, але втратив через помилку кілька позицій. Він не зміг повернути своє місце й у підсумку став дев’ятим в абсолюті. Останнє місце у першій десятці посів Вадим Новіков (Suzuki GSR-R 600).

Жодних аварій чи падінь під час заїзду не відбулося, лише два гонщики зійшли з дистанції на 11-му колі – Дмитро Ярмольчук (Yamaha YZF-R6) та Роман Янчик (BMW S1000RR).

Результати гонки класів «Суперсток-600» та «Суперсток-1000»: