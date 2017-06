Американець українского походження - про розвиток алтимату в Україні

У продовження розповідей про алтимат фризбі, пропоную до вашої уваги інтерв’ю з гравцем команди «NY Empire» Американської професійної ліги алтимату (AUDL) Маркіяном Кузьмовичем.

Маркіян – американець українського походження. Грає в алтимат вже 13 років, з них останніх сім – за команду «PoNY» (Нью-Йорк), в якій вже 3 сезон є капітаном. Протягом 4 сезонів Маркіян в якості тренера брав участь в «Nike Ultimate Camps» у Нью-Йорку, а сьогодні є тренером в одній зі шкіл Брукліну. Маркіян – дворазовий чемпіон США з пляжного алтимату (2015, 2017).

Пишаючись своїм українським корінням, Маркіян прагне допомогти розвитку алтимату в Україні, ділячись своїм досвідом. Також він грав за команду «Gigolo» (Київ) на Клубному чемпіонаті світу в Лекко (Італія) у 2014 році, а вже цього місяця зіграє за чоловічу Національну збірну України на Чемпіонаті світу з пляжного алтимату, що пройде у Франції з 18 по 24 червня.

У травні Маркіян протягом тижня перебував в Україні, взявши участь в 2-денних зборах збірної України як гравець та в якості тренера провівши 2-денний тренувальний кемп для збірної U-20, що в липні зіграє на European Youth Ultimate Cup у Дебрецені (Угорщина). З інтерв’ю ви дізнаєтесь про його враження від поїздки в Україну, заняття алтиматом в Америці і ще багато чого цікавого.

Про приїзд в Україну

Враження різні, та загалом дуже позитивні. Як гість, я хочу поважати те, як грають в алтимат тут, в Україні. З іншого боку, хочеться мати якийсь вплив. Я аналізую, що ми вже робимо, як ми можемо стати сильнішою командою. У нас є сильні гравці. Треба тільки зрозуміти, як грати разом і створити єдину команду.

Дуже сподобались тренування, які ми проводили для юніорів. За тих самих 6 годин я міг дуже багато зробити. Вони вперше все бачать, тому з радістю «ковтають» все, що їм пропонують. Було видно, що навіть за такий короткий час, що я там був, мій вплив відчувався. Я хотів передати якісь конкретні знання із власного досвіду гри, який можна використовувати в майбутньому. Це тільки перший крок. Я хочу тепер відкрити мої двері, щоби будь-які гравці, особливо молоді, могли підійти до мене з будь-якими питаннями. За пару років я вже, напевно, не зможу грати на сьогоднішньому рівні, тому хочеться передати свої знання іншим.

Про алтимат і як стати сильним гравцем

Щоби добре грати в алтимат треба трохи всього. По-перше, ми всі маємо бути добрими атлетами. По-друге, треба мати добру основу: вміти кидати диск, знати як відкривається поле. Бо без такого знання ти просто безтолково бігаєш по полю. Можна бути сильним атлетом, але не мати «зеленого» поняття, як 7 осіб на полі разом працюють. Тим, хто займався іншими (командними) видами спорту, швидше вдається опанувати гру.

Про Дух Гри

Для мене Дух гри – це пошана до суперника і розуміння, що якщо ми відійдемо від того Духу, то нікому вже не буде приємно грати. Я завжди думаю про тих суперників, проти яких я дуже багато разів грав: GOAT, Ironside – найсильніші клуби Північної Америки. Ми добре розуміємо, що граємо між собою по кілька разів на рік, тому якщо не буде позитивного настрою, ми постійно будемо сваритися на полі. Від такої «гри» приємно не буде нікому.

Також на Дух гри впливають і наші тренування. В нашій команді PoNY (Pride of New York) ми маємо дуже позитивну культуру. Наш девіз: «New York – Do Work». Ми пишаємося тим, що ми разом тяжко працюємо, між тренуваннями, на тренуваннях, і допомагаємо одне одному стати кращим.

Про тренування і команду в США

Командою тренуємось 2 рази на тиждень по 3 години. Також ті, котрі живуть в одному районі, збираються, щоби побігати разом, піти в спортзал чи відпрацювати кидки. Такі додаткові індивідуальні тренування потрібні для того, щоби командні тренування були зосереджені більше на ігровій тактиці. Алтимат бере від нас багато сили, енергії, і якщо твої друзі в команді не допомагають тобі добитися своїх цілей, то самому цього тяжко досягнути. Нас 27 в команді, і разом ми робимо те, що не можемо робити окремо. Сила команди є набагато більшою, ніж сила окремої особи.

Про фінансування

Наразі ми спонсора не маємо. Поле орендуємо в міста Нью-Йорк. Воно є досить дешеве. Найбільше коштує участь у турнірах. Ми не маємо вибору: мусимо їздити на турніри – в Колорадо, Вісконсині, Каліфорнії, іноді до Флориди. Ми стараємось помогти наймолодшим гравцям команди, які тільки закінчують навчання і ще не заробляють достатньо. Знову ж таки: в інтересах команди помагаємо один одному наскільки можемо.

Алтимат в Україні сьогодні

Мені здається, стає краще. З’являються молоді спортсмени, що не лише люблять алтимат і «покидати тарілочку», так би мовити, а які є сильними атлетами. І я це бачу не лише на наших тренуваннях на пляжі. Це видно навіть за останні 3 роки. Плюс досвід в міжнародних турнірах. А грати за кордоном дуже потрібно. Ті юніори, які минулого року, коли Україна не змогла виставити команду на юніорському чемпіонаті в Польщі, поїхали туди за іншу команду, то видно, що вони грають інакше. Та й міжнародний досвід допомагає підвищувати стан алтимату в Україні загалом. Треба грати із сильними командами. Тільки в таких іграх починаєш розуміти, як кидати диск проти сильного «форсу», як швидко треба рухатися на полі і так далі. Навіть поразки з найрозгромнішим рахунком можуть бути корисними.

Розвиток молодих гравців у США

В Америці розвитку молодих гравців приділяється дуже багато уваги. Проводяться різні тренувальні табори – кемпи. Одним з найвідоміших є «National Ultimate Training Camp», у містечку Amherst (штат Массачюсетс), який започаткувала один з найсильніших в Америці тренерів Тііна Бут (Tiina Booth). Багато з найсильніших гравців колись починали свій шлях в алтимат саме там. Також є «CUT Summer Camp», де одним з тренерів є Гуз Хелтон (Goose Helton), а в минулому там помагав Бо Кітридж (Beau Kittredge). Сам я був частиною «Nike Ultimate Training Camps» в Нью-Йорку.

Ці кемпи не є безкоштовними, але якщо є потреба, то існують способи фінансування для окремих гравців. У Нью-Йорку ми проводимо такі кемпи для молодих гравців, шо лише починають грати, щоби вони краще розуміли фундаменти гри. Одна річ – дивитися збоку як грає команда, і зовсім інше – якщо тобі хтось пояснює, що і як робити на полі. Це створює пам’ять. В Америці є набагато більше можливостей для гравця, щоби розвиватися і ставати кращим.

Про шанси збірних на Чемпіонаті світу

Навіть не знаю. Не хочеться сказати, що я бачу Україну в Топ-8, і потім бути дуже незадоволеним, якщо так не станеться. Не хочу бути занадто оптимістичним чи занадто песимістичним. Я хочу відіграти турнір з позитивним настроєм команди. Щоби ми розуміли, які ігри ми можемо виграти, а в яких – отримати досвід, знання, навіть якщо не виграємо. Будуть моменти дуже хороші, будуть і негативні моменти. Те, як ми будемо реагувати в тяжкі моменти – от що мені цікаво.

Результат є важливим для мене. Але ще важливішим для мене є сам процес. Я хочу, щоб Україна була на кожному турнірі в майбутньому і щоби кожен раз ми ставали сильнішими. Всі команди добре готувалися. Важливо завжди грати по-спортивному «агресивно» і у свою гру. Бо часто буває, що коли граєш проти сильної команди, то пробуєш підлаштуватися під їхній стиль, а не свій. Перша гра все покаже, але будемо сподіватися на краще!