Американець українского походження - про розвиток алтимату в Україні

У продовження розповідей про алтимат фризбі, пропоную до вашої уваги інтерв’ю з гравцем команди «NY Empire» Американської професійної ліги алтимату (AUDL) Маркіяном Кузьмовичем.

Маркіян – американець українського походження. Грає в алтимат вже 13 років, з них останніх сім – за команду «PoNY» (Нью-Йорк), в якій вже 3 сезон є капітаном. Протягом 4 сезонів Маркіян в якості тренера брав участь в «Nike Ultimate Camps» у Нью-Йорку, а сьогодні є тренером в одній зі шкіл Брукліну. Маркіян – дворазовий чемпіон США з пляжного алтимату (2015, 2017).

Пишаючись своїм українським корінням, Маркіян прагне допомогти розвитку алтимату в Україні, ділячись своїм досвідом. Також він грав за команду «Gigolo» (Київ) на Клубному чемпіонаті світу в Лекко (Італія) у 2014 році, а вже цього місяця зіграє за чоловічу Національну збірну України на Чемпіонаті світу з пляжного алтимату, що пройде у Франції з 18 по 24 червня.

У травні Маркіян протягом тижня перебував в Україні, взявши участь в 2-денних зборах збірної України як гравець та в якості тренера провівши 2-денний тренувальний кемп для збірної U-20, що в липні зіграє на European Youth Ultimate Cup у Дебрецені (Угорщина). З інтерв’ю ви дізнаєтесь про його враження від поїздки в Україну, заняття алтиматом в Америці і ще багато чого цікавого.

Про приїзд в Україну

Враження різні, та загалом дуже позитивні. Як гість, я хочу поважати те, як грають в алтимат тут, в Україні. З іншого боку, хочеться мати якийсь вплив. Я аналізую, що ми вже робимо, як ми можемо стати сильнішою командою. У нас є сильні гравці. Треба тільки зрозуміти, як грати разом і створити єдину команду.

Дуже сподобались тренування, які ми проводили для юніорів. За тих самих 6 годин я міг дуже багато зробити. Вони вперше все бачать, тому з радістю «ковтають» все, що їм пропонують. Було видно, що навіть за такий короткий час, що я там був, мій вплив відчувався. Я хотів передати якісь конкретні знання із власного досвіду гри, який можна використовувати в майбутньому. Це тільки перший крок. Я хочу тепер відкрити мої двері, щоби будь-які гравці, особливо молоді, могли підійти до мене з будь-якими питаннями. За пару років я вже, напевно, не зможу грати на сьогоднішньому рівні, тому хочеться передати свої знання іншим.