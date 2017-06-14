Кваша cтал вторым в квалификации в прыжках с метрового трамплина

На проходящем в Киеве чемпионате Европы по прыжкам в воду состоялась квалификация в прыжках с метрового трамплина. Украинец Олег Кваша завершил квалификацию со вторым результатом – 403.25. Первым финишировал француз Мэтью Россет – 414.45, а третьим – немец Патрик Хаусдинг с результатом 397.80.
Еще один украинец Олег Колодий вышел в финал с пятым результатом – 373.80.
Финал состоится сегодня в 18.00.
Источник — Sport.ua
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