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Кваша cтал вторым в квалификации в прыжках с метрового трамплина

Еще один украинец Олег Колодий закончил соревнования пятым

  • 14.06.2017 13:01
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P-cпорт. Илья Кваша
© P-cпорт. Илья Кваша

На проходящем в Киеве чемпионате Европы по прыжкам в воду состоялась квалификация в прыжках с метрового трамплина. Украинец Олег Кваша завершил квалификацию со вторым результатом – 403.25. Первым финишировал француз Мэтью Россет – 414.45, а третьим – немец Патрик Хаусдинг с результатом 397.80.

Еще один украинец Олег Колодий вышел в финал с пятым результатом – 373.80.

Финал состоится сегодня в 18.00.

Источник — Sport.ua

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