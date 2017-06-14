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Українські спортсмени завоювали медалі на змаганнях в Фінляндії

Турнір Paavo Nurmi Games приніс декілька приємних результатів для українськой команди

  • 14.06.2017 13:31
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uaf.org.ua
© uaf.org.ua

Українська легкоатлети перемогли у чотирьох дисциплінах на міжнародному турнірі Paavo Nurmi Games і ще у двох посіли призові місця. Змагання 13 червня приймало фінське місто Турку.

Анна Плотіцина перемогла з бігу на 100 метрів з бар’єрами (13,08 с), залишивши позаду, зокрема, чемпіонку Європи і призера чемпіонату світу білоруску Аліну Талай.

Ольга Ляхова найшвидше подолала дистанцію 800 метрів. Її час – 2.01,50 хв.

Марина Килипко виграла змагання зі стрибків з жердиною. 4,41 м вона подолала з третьої спроби, після чого замовила висоту 4,62 м. Проте підкорити її українці цього разу не вдалося.

Сергій Никифоров виграв змагання зі стрибків у довжину. У найкращій зі спроб, п’ятій, він показав результат 7,73 м.

Ольга Саладуха була другою з потрійного стрибка. Українка кілька разів мінялася лідерством з колумбійкою Катеріне Ібаргуен, але остання у підсумку все ж вирвалася вперед – 13,97 м. У Саладухи 13,88 м.

У секторі для стрибків у висоту виступали три українки і всі показали однаковий результат – 1,88 м. Оксана Окунєва зробила це з першої спроби і стала другою. Юлія Левченко і Катерина Табашник підкорили цю висоту з другої спроби і розділили третє місце. Перемогла Марія Ласіцкене, яка виступає під нейтральним прапором, - 1,95 м.

Олеся Повх стала третьою з бігу на 100 метрів. Вона показала однаковий час з полькою Євою Свободою – 11,39 с.

Поляк Павел Файдек очолив світовий топ-лист сезону з метання молота (82,40 м).

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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