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Валерия Люлько и София Лыскун завоевали бронзу ЧЕ по прыжкам в воду

Украинский дуэт принес сборной третьею медаль на континентальном первенстве

  • 14.06.2017 17:12
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Украинская пара Валерия Люлько и София Лыскун завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве.

Первые два места в синхронных прыжках с 10-метровой вышки заняли британский и российский дуэты.

В программе соревнований на сегодня запланирован еще один финал. В 18:00 мужчины выяснят сильнейшего в прыжках с метрового трамплина. Напомним, Илья Кваша стал вторым в квалификации.

Источник — Sport.ua

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