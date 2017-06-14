Валерия Люлько и София Лыскун завоевали бронзу ЧЕ по прыжкам в воду

Украинская пара Валерия Люлько и София Лыскун завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве.
Первые два места в синхронных прыжках с 10-метровой вышки заняли британский и российский дуэты.
В программе соревнований на сегодня запланирован еще один финал. В 18:00 мужчины выяснят сильнейшего в прыжках с метрового трамплина. Напомним, Илья Кваша стал вторым в квалификации.
Источник — Sport.ua
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