Илья Кваша – чемпион Европы по прыжкам в воду

Украинец Илья Кваша стал чемпионом Европы по прыжкам в воду. В прыжках с метрового трамплина украинцу не было равных. Это уже девятый титул чемпиона континента для Кваши.

Второе место досталось немцу Патрику Хаусдингу. Тройку призеров замкнул француз Матье Россе.

Второй участник от Украины в финале Олег Колодий немного не дотянул до подиума и занял 4 место.

Напомним, в копилке сборной Украины это уже 4 медаль чемпионата Европы. Два серебра наши спортсмены завоевали в миксте, бронзу – в женских синхронных прыжках с 10-метровой вышки.