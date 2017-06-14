Илья Кваша – чемпион Европы по прыжкам в воду

Украинец Илья Кваша стал чемпионом Европы по прыжкам в воду. В прыжках с метрового трамплина украинцу не было равных. Это уже девятый титул чемпиона континента для Кваши.
Второе место досталось немцу Патрику Хаусдингу. Тройку призеров замкнул француз Матье Россе.
Второй участник от Украины в финале Олег Колодий немного не дотянул до подиума и занял 4 место.
Напомним, в копилке сборной Украины это уже 4 медаль чемпионата Европы. Два серебра наши спортсмены завоевали в миксте, бронзу – в женских синхронных прыжках с 10-метровой вышки.
Источник — Sport.ua
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