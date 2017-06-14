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Илья Кваша – чемпион Европы по прыжкам в воду

Украинцу не было равных в прыжках с метрового трамплина

  • 14.06.2017 19:10
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НОК Украины. Илья Кваша
© НОК Украины. Илья Кваша

Украинец Илья Кваша стал чемпионом Европы по прыжкам в воду. В прыжках с метрового трамплина украинцу не было равных. Это уже девятый титул чемпиона континента для Кваши.

Второе место досталось немцу Патрику Хаусдингу. Тройку призеров замкнул француз Матье Россе.

Второй участник от Украины в финале Олег Колодий немного не дотянул до подиума и занял 4 место.

Напомним, в копилке сборной Украины это уже 4 медаль чемпионата Европы. Два серебра наши спортсмены завоевали в миксте, бронзу – в женских синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Источник — Sport.ua

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