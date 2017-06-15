Илья КВАША: «Каждую медаль приходилось выгрызать»

Илья Кваша признался, что он был очень злым во время победного для себя финала чемпионата Европы, который проходит в родном для него киевском бассейне «Лико». Украинец завоевал золото в прыжках метрового трамплина и стал девятикратным чемпионом континента.



«Меня колбасило перед финалом. Это были смешанные чувства, которые мне помогла преодолеть мой тренер (Татьяна Марьянко - Прим.). Она сказала: «Отпусти все и прыгай в свое удовольствие». То же мне говорила и Илона (жена Ильи Кваши – Прим.). После финального прыжка, когда я прыгнул баллов на 8, я уже понял, что золотая медаль наша и меня отпустило, а до последнего прыжка я был очень злой, сосредоточенный.



Каждую медаль приходится выгрызать. До последнего прыжка была интрига и я понимал, что не имею права на ошибку, поэтому каждый прыжок я пытался делать максимально четко. Больше всего я переживал по поводу второго прыжка, который у меня самый сложный - с коэффициентом 3.3. Я немного смазал его, но в целом выполнил достойно и этого сегодня оказалось достаточно», - сказал Кваша.