Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Илья КВАША: «Каждую медаль приходилось выгрызать»

Украинский спортсмен - о своей победе на чемпионате Европы

  • 15.06.2017 10:15
  • 108 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Xsport
© Xsport

Илья Кваша признался, что он был очень злым во время победного для себя финала чемпионата Европы, который проходит в родном для него киевском бассейне «Лико». Украинец завоевал золото в прыжках метрового трамплина и стал девятикратным чемпионом континента.

«Меня колбасило перед финалом. Это были смешанные чувства, которые мне помогла преодолеть мой тренер (Татьяна Марьянко - Прим.). Она сказала: «Отпусти все и прыгай в свое удовольствие». То же мне говорила и Илона (жена Ильи Кваши – Прим.). После финального прыжка, когда я прыгнул баллов на 8, я уже понял, что золотая медаль наша и меня отпустило, а до последнего прыжка я был очень злой, сосредоточенный.

Каждую медаль приходится выгрызать. До последнего прыжка была интрига и я понимал, что не имею права на ошибку, поэтому каждый прыжок я пытался делать максимально четко. Больше всего я переживал по поводу второго прыжка, который у меня самый сложный - с коэффициентом 3.3. Я немного смазал его, но в целом выполнил достойно и этого сегодня оказалось достаточно», - сказал Кваша.

Источник — Xsport

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.