Долгов и Горшковозов принесли Украине золото на чемпионате Европы

Максим Долгов и Александр Горшковозов завоевали для Украины второе золото на проходящем чемпионате Европы по прыжкам в воду.

Наши спортсмены заняли первое место в прыжках с 10-метровой высоты, показав результат в 431.28 балла.

Напомним, что в активе сборной Украины уже два золота, два серебра и одна бронза.