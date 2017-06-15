Долгов и Горшковозов принесли Украине золото на чемпионате Европы

Максим Долгов и Александр Горшковозов завоевали для Украины второе золото на проходящем чемпионате Европы по прыжкам в воду.
Наши спортсмены заняли первое место в прыжках с 10-метровой высоты, показав результат в 431.28 балла.
Напомним, что в активе сборной Украины уже два золота, два серебра и одна бронза.
Источник — Sport.ua
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