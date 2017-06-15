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Долгов и Горшковозов принесли Украине золото на чемпионате Европы

Украинские спортсмены завоевали второе золото на форуме для своей страны

  • 15.06.2017 18:31
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Долгов и Горшковозов принесли Украине золото на чемпионате Европы
Максим Долгов и Александр Горшковозов завоевали для Украины второе золото на проходящем чемпионате Европы по прыжкам в воду.
 
Наши спортсмены заняли первое место в прыжках с 10-метровой высоты, показав результат в 431.28 балла.
 
Напомним, что в активе сборной Украины уже два золота, два серебра и одна бронза.
 

Источник — Sport.ua

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