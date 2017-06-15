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Сборная Украины вырвала ничью в матче отбора к ЧЕ против Македонии

Национальная команда сохранила шансы на выход в финальную часть турнира

  • 15.06.2017 21:19
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http://macedoniahandball.com.mk
© http://macedoniahandball.com.mk

В Сумах закончился поединок мужских сборных Украины и Македонии в отборе к чемпионату Европы 2018 года.

Украинские гандболисты вырвали ничью и сохранили шансы на продолжение борьбы за выход в финальную стадию континентального первенства.

В другом поединке этой группы сборная Чехия в родных стенах обыграла исландцев — 27:24.

Перед последним туром сборная Украины имеет в своем активе 5 очков. В последнем матче отбора «сине-желтым» нужно обязательно обыгрывать на выезде сборную  Исландии.

Положение команд после пяти туров:
1. Чехия — 6 очков (разница мячей +13).
2. Македония — 5 (+3).
3. УКРАИНА — 5 (-8).
4. Исландия — 4 (-8).

Напомним, в финальную часть чемпионата Европы попадут две лучшие команды из группы.

Отбор на Евро-2018. Группа 4. Пятый тур

Украина — Македония 27:27 (12:16)

Украина: Садовой (7), Шевелев (5), Денисов (4), Жуков (3), Акименко (3), Тильте (3), Северын (2)
Македония: К. Лазаров (8), Талески (5), Манасков (4), Стойлов (4), Миркуловски (4), Митков (1), Пехевски (1)

Источник — Sport.ua

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