Сборная Украины вырвала ничью в матче отбора к ЧЕ против Македонии

В Сумах закончился поединок мужских сборных Украины и Македонии в отборе к чемпионату Европы 2018 года.
Украинские гандболисты вырвали ничью и сохранили шансы на продолжение борьбы за выход в финальную стадию континентального первенства.
В другом поединке этой группы сборная Чехия в родных стенах обыграла исландцев — 27:24.
Перед последним туром сборная Украины имеет в своем активе 5 очков. В последнем матче отбора «сине-желтым» нужно обязательно обыгрывать на выезде сборную Исландии.
Положение команд после пяти туров:
1. Чехия — 6 очков (разница мячей +13).
2. Македония — 5 (+3).
3. УКРАИНА — 5 (-8).
4. Исландия — 4 (-8).
Напомним, в финальную часть чемпионата Европы попадут две лучшие команды из группы.
Отбор на Евро-2018. Группа 4. Пятый тур
Украина — Македония 27:27 (12:16)
Украина: Садовой (7), Шевелев (5), Денисов (4), Жуков (3), Акименко (3), Тильте (3), Северын (2)
Македония: К. Лазаров (8), Талески (5), Манасков (4), Стойлов (4), Миркуловски (4), Митков (1), Пехевски (1)
Источник — Sport.ua
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