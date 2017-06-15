Бондаренко занял второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Осло

Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио Богдан Бондаренко впервые в сезоне принял участие в крупных соревнованиях. На этапе Бриллиантовой лиги в Осло украинец показал второй результат.

Первым стал катарец Мутаз Баршим с результатом 2,35, Бондаренко же остановился на высоте 2,29. Третье место досталось Павлу Селиверстову из Беларуси – 2,25.