Бондаренко занял второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Осло

Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио Богдан Бондаренко впервые в сезоне принял участие в крупных соревнованиях. На этапе Бриллиантовой лиги в Осло украинец показал второй результат.
Первым стал катарец Мутаз Баршим с результатом 2,35, Бондаренко же остановился на высоте 2,29. Третье место досталось Павлу Селиверстову из Беларуси – 2,25.
Источник — Sport.ua
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