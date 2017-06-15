Анна ПИСЬМЕНСКАЯ: «Я просто работала и ничего не ждала взамен»

Украинская прыгунья в воду Анна Письменская прокомментировала победу на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве. Напомним, 26-летняя спортсменка стала чемпионкой на трехметровом трамплине.
«Это моя первая медаль в личном первенстве на взрослых чемпионатах. Для меня это очень неожиданно, но в то же время приятно. Я начала чаще слушать тренера и работать, и это вознаграждается. Я просто работала и ничего не ждала взамен. А еще сюда приехали мои родители. Может, благодаря им я увереннее себя чувствовала.
Я очень тяжело переживала непопадание на Олимпийские игры. Сначала я подумала, что всё – нужно заканчивать. Но потом решила, что буду работать дальше.
То, что мы в квалификации не были среди лидеров, это даже помогло в итоге. Все-таки немножко легче выступать, когда от тебя не ждут чего-то особенного. Ты себе спокойно прыгаешь, и получается только лучше.
Считаю, что 90 процентов прыжков у меня получились. На других соперниц я не смотрела, сосредоточившись на своих прыжках. Поняла, что победила, когда прыгнула 6-й прыжок и увидела, что мой тренер улыбается.
Главный старт сезона – чемпионат мира. Там будет сложно, но шансы есть у всех и всегда. Даже с нынешней моей программой думаю, что могу бороться за самые высокие места. Но один прыжок я собираюсь все-таки усложнять.
В Киеве все очень красиво организовано. Мы просто приходим сюда и балдеем от того, что у нас такой красивый бассейн, может, даже лучший в Европе».
Константин КЛИМЕНКО
Источник — Xsport
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