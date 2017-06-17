Прев'ю Чемпіонату світу з пляжного алтимату

Вже неодноразово згадував, що з 18 по 24 червня у Франції пройде Чемпіонат світу з пляжного алтимату (World Championship of Beach Ultimate, wcbu2017.org) під егідою Всесвітньої федерації літаючого диску (ВФЛД, wfdf.org). Це буде масштабне дійство, в якому в 7 дивізіонах (чоловічому, жіночому, мікстовому, чоловічому і мікстовому мастерс (1984 року народження і старші), жіночому мастерс (1987 року і старші) та грандмастерс (1977 року і старші) змагатимуться 117 команд з 39 країн світу. А це – понад 1700 атлетів!

Україну на чемпіонаті представлятимуть дві команди: чоловіча та мікстова, до складу яких увійшли 30 топ-гравців України. Якщо мікстова збірна братиме участь в подібних турнірах вперше (раніше на турніри виїжджали тільки чоловічі та жіночі збірні), то чоловіча збірна може похвалитися певними здобутками в пляжному алтиматі – 4 місцем на Чемпіонаті Європи 2013 року.

На груповому етапі, мікстова збірна зіграє в Групі D з такими командами, як: Португалія, Росія, Австралія, Великобританія, Австрія, Польща та Малайзія. Суперниками ж чоловічої збірної по Групі А будуть США, Канада, Данія, Росія, Японія, Сінгапур, Швейцарія, Іспанія, Польща та Нідерланди. Опоненти у всіх дуже сильні, але шанси на успіх є завжди. Особливо якщо вдасться показати на полі свій максимум. Найважливіше – завжди залишатися Командою, змагатися одне за одного і до кінця відстоювати честь рідної України!

Запеклі баталії на полях Франції стартують вже в неділю 18 червня, коли відбудуться стартові ігри чемпіонату. Завдяки старанням організаторів, багато ігор можна буде подивитися наживо в Інтернеті. Ігри збірних України можна буде побачити на сайті Fanseat в понеділок: о 15:50 (за Києвом) мікстова збірна зіграє проти британців, а о 20:30 (за Києвом) чоловіча збірна закриватиме другий день грою з Японією. Буде дуже цікаво!

В спеціальному розділі можна буде слідкувати за результатами і статистикою онлайн. Там – і розклад ігор, і результати, і статистика. Крім того, спеціальні репортажі про перебіг чемпіонату виходитимуть в спортивних новинах на каналі «Інтер», а також дізнавайтеся про підсумків кожного дня змагань на Sport.ua та сторінці Української федерації літаючих дисків (УФЛД)

Вболівайте за наших!

Розклад ігор збірних України на груповому етапі (за київським часом):

MIXED MEN 18.06 18:00 УКР – Польща 19.06 15:50 УКР – Великобританія* 19.06 19:20 УКР – Росія 20.06 10:00 УКР – Малайзія 20.06 14:40 УКР – Австрія 20.06 18:10 УКР – Австралія 21.06 13:30 УКР – Португалія 18.06 18:00 УКР – Швейцарія 19.06 12:20 УКР – США 19.06 17:00 УКР – Данія 19.06 20:30 УКР – Японія* 20.06 12:20 УКР – Польща 20.06 17:00 УКР – Іспанія 20.06 20:30 УКР – Сінгапур 21.06 11:10 УКР – Росія 21.06 15:50 УКР – Канада 21.06 18:10 УКР - Нідерланди

* - пряма трансляція на сайті http://www.fanseat.com/event/3594