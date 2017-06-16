Цієї суботи та неділі, 17 та 18 червня, у Харкові на базі басейну НТУ-ХПІ відбудеться перша серія ігор плей-офф за 1-2 місця чемпіонату України з водного поло серед чоловіків (Суперліга). Боротьбу за «золото» Суперліги поведуть чинні володарі титулу - збірна Харківської області та віце-чемпіони України львівське «Динамо».

Початок ігор: субота - 12:30, неділя - 14:00.

Вхід вільний. Запрошуємо харків’ян підтримати свою команду!

Змагання між збірною Харківської області та «Динамо» триватиме до трьох перемог котроїсь з команд. Продовжаться ігри плей-офф у Львові з 23 по 25 червня. Пряма трансляція всіх матчів між збірною Харківської області та «Динамо» Львів:





Ще одна харківська команда виборюватиме медалі чемпіонату України. НТУ-ХПІ (Харків) суперничатиме з ВК Маріуполь за «бронзу». Свою серію ігор плей-офф за 3-є місце в Суперлізі ці команди розпочнуть в Маріуполі 17-18 червня, де проведуть дві гри.

Початок ігор: субота - 14:00, неділя - 11:00.



Команди так само гратимуть до трьох перемог. Їх протистояння можна буде спостерігати наживо тут

Завершальні фінальні ігри між НТУ ХПІ та ВК Маріуполь прийматиме Харків 26-28 червня.

Також за результатами фінальних матчів буде визначено кращих гравців Суперліги. Одразу троє харківських ватерполістів претендують на звання найсильніших в українському ватерполо. Це Віталій Петров (номінація «Кращий воротар»), Олександр Абрамов (номінація «Кращий захисник») та Микита Апостол (номінація «Кращий нападник»). Усі вони є гравцями збірної Харківської області (тренери Сергій Колточихін, Сергій Столяров) та національної збірної команди України.

Наталія ВАСЬО