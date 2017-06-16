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Золотий та бронзовий фінали чемпіонату України. ВІДЕО LIVE

Цими вихідними у Харкові – «золотий» фінал ватерпольної Суперліги

  • 16.06.2017 13:03
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Золотий та бронзовий фінали чемпіонату України. ВІДЕО LIVE
Цієї суботи та неділі, 17 та 18 червня, у Харкові на базі  басейну НТУ-ХПІ відбудеться перша серія ігор плей-офф за 1-2 місця чемпіонату України з водного поло серед чоловіків (Суперліга). Боротьбу за «золото» Суперліги поведуть чинні володарі титулу -  збірна Харківської області та віце-чемпіони України львівське «Динамо». 
 
Початок ігор: субота - 12:30, неділя - 14:00. 
 
Вхід вільний.  Запрошуємо харків’ян підтримати свою команду! 
 
Змагання між збірною Харківської області та «Динамо» триватиме до трьох перемог котроїсь з команд. Продовжаться ігри плей-офф у Львові з 23 по 25 червня. Пряма трансляція всіх матчів між збірною Харківської області та «Динамо» Львів:

 
Ще одна харківська команда виборюватиме медалі чемпіонату України. НТУ-ХПІ (Харків) суперничатиме з ВК Маріуполь за «бронзу». Свою серію ігор плей-офф за 3-є місце в Суперлізі ці команди розпочнуть в Маріуполі 17-18 червня, де проведуть дві гри. 
Початок ігор: субота - 14:00, неділя - 11:00. 
 
Команди так само гратимуть до трьох перемог. Їх протистояння можна буде спостерігати наживо тут.
 
Завершальні фінальні ігри між НТУ ХПІ та ВК Маріуполь прийматиме Харків 26-28 червня. 
 
Також за результатами фінальних матчів буде визначено кращих гравців Суперліги. Одразу троє харківських ватерполістів претендують на звання найсильніших в українському ватерполо. Це Віталій Петров (номінація «Кращий воротар»), Олександр Абрамов (номінація «Кращий захисник») та Микита Апостол (номінація «Кращий нападник»). Усі вони є гравцями збірної Харківської області (тренери Сергій Колточихін, Сергій Столяров) та національної збірної команди України.
 
Наталія ВАСЬО

Источник — Sport.ua

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