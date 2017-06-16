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Украинские шпажисты вышли в финал чемпионата Европы

За золото континентального первенства наши фехтовальщики сразятся со сборной России

  • 16.06.2017 15:55
  • 72 просмотров
  • 2 комментария
Метки
uzhgorod.in. Анатолий Герей (справа)
© uzhgorod.in. Анатолий Герей (справа)

Украинский шпажисты вышли в финал чемпионате Европы по фехтованию, который проходи в Тбилиси (Грузия).

Наша четверка в составе Максима Хвороста, Анатолия Герея, Владимира Станкевчиа и Богдана Никишина в 1/4 финала обыграла Чехию (18:14), в 1/8 – Венгрию (45:39), в 1/16 – Финляндию (45:24).

В финале украинская сборная сразится с Россией.

За первые четыре дня соревнований украинцы не смогли завоевать ни одной медали.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 16.06.2017 16:00
    0
    удачи парням, на сало пустить мацкалив!
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    Grusin_Gori
    online
      Grusin_Gori, 16.06.2017 16:04
    0
    Александр Шевченко, 16.06.2017 16:00
    удачи парням, на сало пустить мацкалив!
    Саму статью слабо почитать, там же четко сказано, кого на сало пустили.
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