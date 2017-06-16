Украинские шпажисты вышли в финал чемпионата Европы

Украинский шпажисты вышли в финал чемпионате Европы по фехтованию, который проходи в Тбилиси (Грузия).

Наша четверка в составе Максима Хвороста, Анатолия Герея, Владимира Станкевчиа и Богдана Никишина в 1/4 финала обыграла Чехию (18:14), в 1/8 – Венгрию (45:39), в 1/16 – Финляндию (45:24).

В финале украинская сборная сразится с Россией.

За первые четыре дня соревнований украинцы не смогли завоевать ни одной медали.