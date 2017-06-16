Украинские шпажисты вышли в финал чемпионата Европы

Украинский шпажисты вышли в финал чемпионате Европы по фехтованию, который проходи в Тбилиси (Грузия).
Наша четверка в составе Максима Хвороста, Анатолия Герея, Владимира Станкевчиа и Богдана Никишина в 1/4 финала обыграла Чехию (18:14), в 1/8 – Венгрию (45:39), в 1/16 – Финляндию (45:24).
В финале украинская сборная сразится с Россией.
За первые четыре дня соревнований украинцы не смогли завоевать ни одной медали.
Источник — Sport.ua
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