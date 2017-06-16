Люлько и Долгов остановились в шаге от подиума чемпионата Европы

Украинская пара Валерия Люлько - Максим Долгов заняла четвертое место на чемпионате Европы по прыжкам в воду. В синхронных прыжках с 10-метровой платформы украинца не хватило 2 баллов до медали.
Победил в дисциплине британский дуэт Лоис Тулсон – Мэттью Ли, второе место досталось российской паре Юлия Тимошина – Виктор Минибаев, третье – итальянцам Ноэми Батки – Майкл Верзотто.
Источник — Sport.ua
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