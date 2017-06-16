Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Люлько и Долгов остановились в шаге от подиума чемпионата Европы

Украинская пара заняла четвертое место в синхронных прыжках с платформы

  • 16.06.2017 17:24
  • 51 просмотров
  • 0 комментария
Метки
len.eu
© len.eu

Украинская пара Валерия Люлько - Максим Долгов заняла четвертое место на чемпионате Европы по прыжкам в воду. В синхронных прыжках с 10-метровой платформы украинца не хватило 2 баллов до медали.

Победил в дисциплине британский дуэт Лоис Тулсон – Мэттью Ли, второе место досталось российской паре Юлия Тимошина – Виктор Минибаев, третье – итальянцам Ноэми Батки – Майкл Верзотто.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.