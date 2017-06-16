Украина завоевала серебро чемпионата Европы в командной шпаге

Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата Европы, который проходит в Тбилиси (Грузия).

В финальной схватке украинцы проигрывали 5 очков у россиян, но сумели сократить остывание до минимума. При счете 32:33 Богдан Никишин смело атаковал соперника, но ему банально не хватило времени.

Напомним, на пути в финал наша четверка в составе Максима Хвороста, Анатолия Герея, Владимира Станкевчиа и Богдана Никишина в 1/2 финала обыграла Чехию (18:14), в 1/4 – Венгрию (45:39), в 1/8 – Финляндию (45:24).

Серебро чемпионата Европы в командной шпаге стало первой медалью сборной Украины на континентальном первенстве.