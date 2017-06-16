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Украина завоевала серебро чемпионата Европы в командной шпаге

В финале украинцы всего на одно очко проиграли россиянам

  • 16.06.2017 18:17
  • 349 просмотров
  • 3 комментария
Метки
НОК України
© НОК України

Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата Европы, который проходит в Тбилиси (Грузия).

В финальной схватке украинцы проигрывали 5 очков у россиян, но сумели сократить остывание до минимума. При счете 32:33 Богдан Никишин смело атаковал соперника, но ему банально не хватило времени.

Напомним, на пути в финал наша четверка в составе Максима Хвороста, Анатолия Герея, Владимира Станкевчиа и Богдана Никишина в 1/2 финала обыграла Чехию (18:14), в 1/4 – Венгрию (45:39), в 1/8 – Финляндию (45:24).

Серебро чемпионата Европы в командной шпаге стало первой медалью сборной Украины на континентальном первенстве.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Steep
    online
      Steep, 16.06.2017 18:48
    0
    На мой взгляд опять с тактикой перемудрили всё на Никишина свалили, он сделал хороший комбэк, но этого было недастаточно.
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    Steep
    online
      Steep, 16.06.2017 18:50
    0
    Надеюсь к ЧМ они еще добавят.
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    Onushko2017
    online
      Onushko2017, 16.06.2017 19:09
    0
    У нас это первая медаль.
    Для России это второе золото на турнире. Также на ее счету 4 серебра и бронза.
    Патриоты-актывисты не злитесь, это инфа для расширения кругозора, и все, ничего личного.
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