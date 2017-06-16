Украина завоевала серебро чемпионата Европы в командной шпаге

Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата Европы, который проходит в Тбилиси (Грузия).
В финальной схватке украинцы проигрывали 5 очков у россиян, но сумели сократить остывание до минимума. При счете 32:33 Богдан Никишин смело атаковал соперника, но ему банально не хватило времени.
Напомним, на пути в финал наша четверка в составе Максима Хвороста, Анатолия Герея, Владимира Станкевчиа и Богдана Никишина в 1/2 финала обыграла Чехию (18:14), в 1/4 – Венгрию (45:39), в 1/8 – Финляндию (45:24).
Серебро чемпионата Европы в командной шпаге стало первой медалью сборной Украины на континентальном первенстве.
Источник — Sport.ua
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Для России это второе золото на турнире. Также на ее счету 4 серебра и бронза.
Патриоты-актывисты не злитесь, это инфа для расширения кругозора, и все, ничего личного.
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