Кваша и Колодий завоевали две медали в прыжках с 3-метрового трамплина

Украинцы Илья Кваша и Олег Колодий выиграли две индивидуальные медали в прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы, который проходит в Киеве.
Сегодня украинцы добавили еще две награды в копилку национальной команды. По результатам финала Кваша стал вторым, Колодий – третьим. Безоговорочную победу в дисциплине одержал россиянин Илья Захаров.
Украина с 9 наградами продолжает возглавлять медальный зачет чемпионата Европы, на втором месте Россия (7 медалей), на третьем Великобритания (4 медали). Завтра будет разыграно 2 комплекта наград.
Источник — Sport.ua
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