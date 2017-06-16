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Кваша и Колодий завоевали две медали в прыжках с 3-метрового трамплина

Украинцы довели количество наград национальной сборной на чемпионате Европы до девяти

  • 16.06.2017 19:14
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НОК Украины. Илья Кваша
© НОК Украины. Илья Кваша

Украинцы Илья Кваша и Олег Колодий выиграли две индивидуальные медали в прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы, который проходит в Киеве.

Сегодня украинцы добавили еще две награды в копилку национальной команды. По результатам финала Кваша стал вторым, Колодий – третьим. Безоговорочную победу в дисциплине одержал россиянин Илья Захаров.

Украина с 9 наградами продолжает возглавлять медальный зачет чемпионата Европы, на втором месте Россия (7 медалей), на третьем Великобритания (4 медали). Завтра будет разыграно 2 комплекта наград.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Источник — Sport.ua

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