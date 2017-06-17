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Кваша и Колодий уступили золото россиянам

В финале синхронных прыжков с трамплина 3 м наши спортсмены уступили менее балла российской паре

  • 17.06.2017 18:45
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Кваша и Колодий уступили золото россиянам
Украинские прыгуны в воду Олег Колодий и Илья Кваша не смогли выиграть очередное золото для нашей сборной на чемпионате Европы, который проходит в Киеве.
 
В финале синхронных прыжков с трамплина 3 м наши спортсмены уступили менее 0,75 балла российской паре Илья Захаров и Евгений Кузнецов.
 
Бронзу взяли британские прыгуны Фредерик Вудворд и Джеймс Хейтли.

Источник — Sport.ua

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