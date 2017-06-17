Кваша и Колодий уступили золото россиянам

Украинские прыгуны в воду Олег Колодий и Илья Кваша не смогли выиграть очередное золото для нашей сборной на чемпионате Европы, который проходит в Киеве.

В финале синхронных прыжков с трамплина 3 м наши спортсмены уступили менее 0,75 балла российской паре Илья Захаров и Евгений Кузнецов.