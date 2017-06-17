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Анна Письменская заняла четвертое место на ЧЕ по прыжкам в воду

Украинка в шаге от подиума, золото завоевала итальянка Элена Бертокки

  • 17.06.2017 19:43
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http://xsport.ua
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Анна Письменская не смогла завоевать вторую награду на чемпионате Европы-2017, который проходит в Киеве. Уроженка Винницы была единственной украинкой в финале женских соревнований на метровом трамплине, в котором остановилась в одном шаге от подиума.
 
Письменская за пять попыток получила сумму 262.65 балла, показав четвертый результат. В квалификации украинка показала третью сумму. Однако в финале ей не хватило до бронзы более 9 баллов. Напомним, что в Киеве Анна уже завоевала одну медаль, взяв золото на трехметровом трамплине.
 
Победу в состязаниях на метровом трамплине одержала итальянка Элена Бертокии, которая на прошлогоднем чемпионате Европы по водным видам спорта в Лондоне взяла серебро в этом же виде. Бертокии за пять попыток набрала 282.80 балла. Россиянка Надежда Бажина также смогла улучшить свой лондонский результат, разменяв бронзу на серебро. Ее сумма - 277.35 балла. Третье место заняла немка Луиза Ставчински - 271,80 балла.
 

Источник — Xsport

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