Анна Письменская заняла четвертое место на ЧЕ по прыжкам в воду

Анна Письменская не смогла завоевать вторую награду на чемпионате Европы-2017, который проходит в Киеве. Уроженка Винницы была единственной украинкой в финале женских соревнований на метровом трамплине, в котором остановилась в одном шаге от подиума.

Письменская за пять попыток получила сумму 262.65 балла, показав четвертый результат. В квалификации украинка показала третью сумму. Однако в финале ей не хватило до бронзы более 9 баллов. Напомним, что в Киеве Анна уже завоевала одну медаль, взяв золото на трехметровом трамплине.

Победу в состязаниях на метровом трамплине одержала итальянка Элена Бертокии, которая на прошлогоднем чемпионате Европы по водным видам спорта в Лондоне взяла серебро в этом же виде. Бертокии за пять попыток набрала 282.80 балла. Россиянка Надежда Бажина также смогла улучшить свой лондонский результат, разменяв бронзу на серебро. Ее сумма - 277.35 балла. Третье место заняла немка Луиза Ставчински - 271,80 балла.