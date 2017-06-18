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Максим Долгов вышел в финал чемпионата Европы по прыжкам в воду

Украинец показал в квалификации пятый результат

  • 18.06.2017 12:48
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xsport.ua. Максим Долгов
© xsport.ua. Максим Долгов

Украинский прыгун в воду Максим Долгов квалифицировался в финал прыжков в воду с 10-метровой вышки. В предварительном раунде 21-летний спортсмен показал пятый результат, уступив лидеру более 80 баллов.

Первое место занял француз Бенджамин Оффре, второе и третье – россияне Виктор Минбаев и Роман Измайлов. Финал дисциплины состоится сегодня, 18 июня. Начало в 18:00 по Киеву.



Напомним, Долгов в паре с Горшковозовым ранее стали чемпионами Европы в синхронных прыжках с вышки.

Источник — Sport.ua

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