Максим Долгов вышел в финал чемпионата Европы по прыжкам в воду

Украинский прыгун в воду Максим Долгов квалифицировался в финал прыжков в воду с 10-метровой вышки. В предварительном раунде 21-летний спортсмен показал пятый результат, уступив лидеру более 80 баллов.



Первое место занял француз Бенджамин Оффре, второе и третье – россияне Виктор Минбаев и Роман Измайлов. Финал дисциплины состоится сегодня, 18 июня. Начало в 18:00 по Киеву.





Напомним, Долгов в паре с Горшковозовым ранее стали чемпионами Европы в синхронных прыжках с вышки.