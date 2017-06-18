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Украина стала второй в общекомандном зачете на ЧЕ по прыжкам в воду

На счету украинцев три золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали

  • 18.06.2017 20:42
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Сергей Цукило. Олег Колодий и Илья Кваша
© Сергей Цукило. Олег Колодий и Илья Кваша

В Киеве завершился чемпионат Европы-2017 по прыжкам в воду.

Последний комплект наград разыгрывали в индивидуальных прыжках с 10-метровой вышки. Француз Беньямин Оффре (511,75) завоевал «золото», россиянин Виктор Минибаев (493,25) взял «серебро», а британцу Мэтью Ли (485,55) досталась «бронза». Украинец Максим Долгов (468,50) немного не дотянул до подиума, став четвертым.

По итогам соревнований сборная Украины заняла второе место в общекомандном первенстве. На счету национальной украинской команды 10 медалей – 3 «золота», 4 «серебра» и 3 «бронзы». Чемпионами стали Илья Кваша (метровый трамплин), пара Максим Долгов – Александр Горшковозов (синхронные прыжки с 10-метровой вышки) и Анна Письменская (трехметровый трамплин).

Источник — Sport.ua

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