Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ЧЕ 2017 Тбилиси: Шпажистки финишировали седьмыми

В 1/8 финала украинки одержали победу над израильскими фехтовальщицами, но проиграли Румынии

  • 18.06.2017 22:19
  • 95 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Фейби Бежуры, Анфисы Почкаловой, Елены Кривицкой и Ксении Пантелеевой показала 7-й результат в командном первенстве в последний день чемпионата Европы в Тбилиси.
 
В 1/8 финала украинки одержали победу над израильскими фехтовальщицами со счетом 45:39, а в следующем туре уступили в напряженном противостоянии сборной Румынии – 40:44.
 
В борьбе за 5-8 место Бежура, Почкалова, Кривицкая и Пантелеева сначала проиграли немкам – 39:45, но после реабилитировались в поединке с итальянками, вырвав победу с преимуществом в один укол – 32:31.
 
Технические результаты: 
Шпага женская (командные):
1. Франция
2. Россия
3. Германия
7. Украина

Источник — Федерация фехтования Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.