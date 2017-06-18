ЧЕ 2017 Тбилиси: Шпажистки финишировали седьмыми

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Фейби Бежуры, Анфисы Почкаловой, Елены Кривицкой и Ксении Пантелеевой показала 7-й результат в командном первенстве в последний день чемпионата Европы в Тбилиси.

В 1/8 финала украинки одержали победу над израильскими фехтовальщицами со счетом 45:39, а в следующем туре уступили в напряженном противостоянии сборной Румынии – 40:44.

В борьбе за 5-8 место Бежура, Почкалова, Кривицкая и Пантелеева сначала проиграли немкам – 39:45, но после реабилитировались в поединке с итальянками, вырвав победу с преимуществом в один укол – 32:31.

Технические результаты:

Шпага женская (командные):

1. Франция

2. Россия

3. Германия

7. Украина