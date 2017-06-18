ЧЕ 2017 Тбилиси: Шпажистки финишировали седьмыми

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Фейби Бежуры, Анфисы Почкаловой, Елены Кривицкой и Ксении Пантелеевой показала 7-й результат в командном первенстве в последний день чемпионата Европы в Тбилиси.
В 1/8 финала украинки одержали победу над израильскими фехтовальщицами со счетом 45:39, а в следующем туре уступили в напряженном противостоянии сборной Румынии – 40:44.
В борьбе за 5-8 место Бежура, Почкалова, Кривицкая и Пантелеева сначала проиграли немкам – 39:45, но после реабилитировались в поединке с итальянками, вырвав победу с преимуществом в один укол – 32:31.
Технические результаты:
Шпага женская (командные):
1. Франция
2. Россия
3. Германия
7. Украина
Источник — Федерация фехтования Украины
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