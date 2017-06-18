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ЧЕ 2017 Тбилиси: Украинские саблисты уступили будущим чемпионам в 1/4

Мужская сборная Украины по фехтованию на саблях проиграла россиянам

  • 18.06.2017 22:27
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  • 1 комментария
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Мужская сборная Украины по фехтованию на саблях в составе Андрея Ягодки, Алексея Стаценко, Дмитрия Пундика и Богдана Платонова стала пятой на чемпионате Европы в грузинском Тбилиси.
 
В 1/8 финала украинские фехтовальщики не испытали трудностей с британцами, победив соперников со счетом 45:31, однако уже в следующем раунде не смогли выбить из борьбы второй номер посева – россиян, которые по итогам турнира стали обладателями золотых медалей. Встреча завершилась со счетом 45:29 в пользу сборной России.
 
Далее национальная команда Украины добыла победу над французами, закончив поединок со счетом 45:45, а в бою за 5-е место континентального первенства Пундик, Ягодка, Стаценко и Платонов взяли верх над румынами – 45:38.
 
 
Технические результаты: 
Шпага мужская (командные):
1. Россия
2. Италия
3. Венгрия
5. Украина

Источник — Федерация фехтования Украины

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Комментарии
    moris24
    online
      moris24, 18.06.2017 22:41
    0
    Технические результаты:
    Шпага мужская (командные)???
    Извините но это сабля!!!Добыла победу Закончив поединок 45-45? А это ! Спорт юа проверяйте что публикуете!!!
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