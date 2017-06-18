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Украинским легкоатлеткам лишь немного не хватило до пьедестала

На этапе Бриллиантовой лиги украинки завоевали только четвертые и пятые места

  • 18.06.2017 23:33
  • 120 просмотров
  • 1 комментария
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mir-la.com. Юлия Левченко
© mir-la.com. Юлия Левченко
. Другое 20:28, 18 июня 2017 197 ПРОЧЕСТЬ ПОЗЖЕ Юлия Левченко / mir-la.com

В Стокгольме состоялся шестой этап Бриллиантовой лиги, в рамках которого выступили три украинки. В шаге от пьедестала остановились наши прыгуньи в высоту – Юлия Левченко и Оксана Окунева. Несмотря на то, что Юлия смогла повторить свой личный рекорд сезона – 1,94, она все-таки уступила по дополнительным показателям уступила шведке Софи Скуг и заняла четвертое место, сообщает официальный сайт IAAF.

Оксана Окунева стала пятой. А победу в этой дисциплине отпраздновала выступающая под нейтральным флагом россиянка Мария Ласицкене. В беге на 800 метров соревновалась наша Ольга Ляхова, которая впервые в сезоне смогла выбежать дистанцию из двух минут – 1:59,84, однако этого оказалось недостаточно для попадания в призовую тройку. У Ляховой - пятое место.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Oleg Bugaets
    online
      Oleg Bugaets, 19.06.2017 00:08
    0
    Левченко та Окунєва могли обіграти шведку і повинні були обігрувати-а Ляхова тактично неграмотно розпочала забіг і куди можна було протиснутись по першій доріжчі будучи затертою?
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