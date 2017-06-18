Украинским легкоатлеткам лишь немного не хватило до пьедестала

. Другое 20:28, 18 июня 2017 197 ПРОЧЕСТЬ ПОЗЖЕ Юлия Левченко / mir-la.com
В Стокгольме состоялся шестой этап Бриллиантовой лиги, в рамках которого выступили три украинки. В шаге от пьедестала остановились наши прыгуньи в высоту – Юлия Левченко и Оксана Окунева. Несмотря на то, что Юлия смогла повторить свой личный рекорд сезона – 1,94, она все-таки уступила по дополнительным показателям уступила шведке Софи Скуг и заняла четвертое место, сообщает официальный сайт IAAF.
Оксана Окунева стала пятой. А победу в этой дисциплине отпраздновала выступающая под нейтральным флагом россиянка Мария Ласицкене. В беге на 800 метров соревновалась наша Ольга Ляхова, которая впервые в сезоне смогла выбежать дистанцию из двух минут – 1:59,84, однако этого оказалось недостаточно для попадания в призовую тройку. У Ляховой - пятое место.
В Стокгольме состоялся шестой этап Бриллиантовой лиги, в рамках которого выступили три украинки. В шаге от пьедестала остановились наши прыгуньи в высоту – Юлия Левченко и Оксана Окунева. Несмотря на то, что Юлия смогла повторить свой личный рекорд сезона – 1,94, она все-таки уступила по дополнительным показателям уступила шведке Софи Скуг и заняла четвертое место, сообщает официальный сайт IAAF.
Оксана Окунева стала пятой. А победу в этой дисциплине отпраздновала выступающая под нейтральным флагом россиянка Мария Ласицкене. В беге на 800 метров соревновалась наша Ольга Ляхова, которая впервые в сезоне смогла выбежать дистанцию из двух минут – 1:59,84, однако этого оказалось недостаточно для попадания в призовую тройку. У Ляховой - пятое место.
Источник — Sport.ua
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