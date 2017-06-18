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Наши шахматистки обыграли США, шахматисты — сыграли вничью с Турцией

В российском Ханты-Мансийске стартовал чемпионат мира по шахматам

  • 18.06.2017 23:46
  • 150 просмотров
  • 1 комментария
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ugra2017.fide.com. Анна Ушенина
© ugra2017.fide.com. Анна Ушенина
В Ханты-Мансийске (Россия) стартовал чемпионат мира по шахматам, где женская сборная Украины обыграла команду США, а мужская — сыграла вничью со сборной Турции, сообщает официальный сайт соревнований.

Женская команда в своем стартовом матче выиграла одну партию при трех ничьих. Не выявили победителя Анна Ушенина и Анна Затонских, Наталья Жукова и Сабина-Франческа Фойшор, а также Инна Гапоненко и Катержина Немцова. Решающее очко сборной Украины принесла Юлия Осьмак, которая белыми фигурами обыграла Дженнифер Юи.

В мужском турнире все матчи с участием сборной Украины завершились вничью. Руслан Пономарев поделил очки с Драганом Шолаком, Антон Коробков - с Мустафой Йылмазом, Александр Моисеенко - с Эмре Джаном, Мартин Кравцов - с Мухаммедом Батуханом Дастаном.

Чемпионат мира-2017 по шахматам проходит в России с 17 по 26 июня. 10 сильнейших национальных команд мира сыграют круговой турнир — по девять матчей, каждая с каждой. 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Oleg Bugaets
    online
      Oleg Bugaets, 19.06.2017 00:05
    0
    на цілу добу запізнилось повідомлення
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