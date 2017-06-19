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Сборная Украины по гандболу не сумела пробиться на чемпионат Европы

В заключительном матче отбора украинцы уступили Исландии

  • 19.06.2017 07:32
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ФГУ
© ФГУ

Сборная Украины по гандболу не сумела пробиться в финальную стадию чемпионата Европы.

В последнем поединке квалификационного турнира украинцы на выезде проиграли команде Исландии 26:34 (13:18) и потеряли шансы на выход из группы.

В финальную часть из нашей отборочной группы пробились Македония и Исландия.

Источник — Sport.ua

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