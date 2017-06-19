"Тенго Салонта" - обладатель клубного кубка мира по футнету!

Сенсационной победой румынской команды "Тенго Салонта" завершился розыгрыш клубного Кубка мира по футнету!

Впервые в истории футнета крупный международный турнир в командном зачете выиграла не чешская, и не словацкая команда!

В финале турнира румыны обыграли хозяев, чешский клуб «Карловы Вары» 3-1. Футнетисты «Тенго» выиграли одиночку и две двойки, чехи же были сильнее в тройках.

В клубном кубке мира принимали участие восемь команд - чемпионов стран, имеющих наилучший рейтинг ЮНИФ.

Чемпион Украины, киевский «Хелсгрупп» проиграл три матча группового турнира, и на медали не претендовал.

В то же время, стоит отметить хорошую по содержанию игру украинцев. Абсолютно все специалисты футнета, с которыми довелось пообщаться в Карловых Варах, отмечали прогресс в игре наших футнетистов.

Действительно, мы выглядели вполне конкурентно во всех трех играх, со словаками, румынами и швейцарцами. Пожалуй, только в двойках с румынами, у нас не было никаких шансов.

Во всех же остальных играх «Хелсгрупп» навязывал соперникам настоящую борьбу. Множество сетов были проиграны всего в 2-3 очка, а один сет, опять же, в двойках (Гром, Усыченко), нам удалось выиграть у швейцарцев.

Состав «Хелсгрупп»: Иван Гром, Олег Усыченко, Михаил Кот, Денис Виленкин (играющий тренер).

У киевлян на протяжении всего турнира была впечатляющая зрительская поддержка. Спасибо, вам, дорогие болельщики!

Клубный кубок мира – единственный крупный мужской международный турнир в 2017-м году.

Чемпионат мира состоится в ноябре 2018г в румынском городе Клуж-Напока. Время для подготовки есть!