ЧМ по шахматам. Мужская и женская сборные Украины сыграли вничью

Еще один...Это "чудо одноногое" ВЫТАЩИЛО сборную Фоменко на ЕВРО и (по признанию ПФЛ)яв...

Слышь, чмо - ты нарочно ЭТОТ ник себе взял? И почему земля таких уродов носит...

Вроде не первое Апреля!!!

Хотелось бы порадоваться. Наконец это Чудо одноногое узнает себе цену. Хотя до конца не верится, ...

Как же я хочу что бы это произошло!!

Да как то уже и не смешно.