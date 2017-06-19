Тур де Франс-2017: Цифры и числа

104-й раз за последние 114 лет стартует Тур де Франс (Tour de France), который пройдёт со 1 по 23 июля и будет состоять из 21 этапа и 2 дней отдыха. Гонка начнется в Дюссельдорфе (Германия) с 14-км индивидуальной гонки на время. Завершится Тур де Франс-2017 23 июля на Елисейских полях в Париже 21-м этапом протяженностью 103 км. Общая протяженность маршрута от Дюссельдорфа через Германию, Бельгию и Люксембург до столицы Франции составит 3540 км, на которых гонщиков ожидает 2 индивидуальных гонки на время, 5 горных, 5 среднегорных и 9 равнинных этапов.



Цифры и числа:



1 этап с финишем в гору высшей категории

1 этап с финишем в гору 1-й категории

1 финиш этапа 2-й категории

1 финиш этапа 3-й категории

1 финиш этапа в некатегорийный подъем

2 индивидуальных гонки с раздельным стартом

3 финиша этапов в гору, на которых происходит удвоение горных очков

3 этапа без категорийных подъемов, включая разделки

8 этапов протяженностью более 200 км



10 секунд бонификации победителю этапа (кроме разделок), 6 секунд за второе место, 4 секунды за третье место

14 июля - День взятия Бастилии в пятницу на 13 этапе и наименее протяженный этап Тур де Франс-2017



14 км индивидуальная разделка на 1-м этапе Тур де Франс-2017

19 промежуточных спринтерских финишей



20 очков в зачет зеленой майки получает первый на промежуточном спринте



22 команды выйдут на старт



22.5 км индивидуальная разделка на 20-м этапе Тур де Франс-2017



101 км наименее протяженный этап (13 этап)



103 км этап "дружбы" (21 этап)

178 км средняя протяженность этапов на 2 неделе



187.5 км средняя протяженность этапов на 3 неделе (без разделки и этапа "дружбы")



188.92 км средняя протяженность этапов Тур де Франс-2017 (без разделок и этапа "дружбы")

197.81 км средняя протяженность этапов на 1 неделе

198 участников выйдут на старт



216 км второй по протяженности этап (6 этап)

222.5 км наиболее протяженный этап (19 этап)



2 360 м - вершина Изоар - наивысшая отметка финиша этапа Тур де Франс-2017 (18 этап)

2 642 м - вершина Галибье - премия памяти Анри Дегранжа - наивысшая точка Тур де Франс-2017 (17 этап)



2 200 м набор высоты на 5 этапе

3 000 м набор высоты на 8 этапе

4 400 м набор высоты на 9 этапе

4 600 м набор высоты на 12 этапе

2 500 м набор высоты на 13 этапе

4 500 м набор высоты на 17 этапе

3 300 м набор высоты на 18 этапе



О "красном горохе":

7 горных премий высшей категории (Categorie H)

11 горных премий 1 категории

5 горных премий 2 категории

14 горных премий 3 категории

16 горных премий 4 категории



Горы высшей категории: 25, 20, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 очка за 1-10 места соответственно;

Горы 1 категории: 10, 8, 6, 4, 2, 1 очко за 1-6 места соответственно;

Горы 2 категории: 5, 3, 2, 1 очко за 1-4 места соответственно;

Горы 3 категории: 2, 1 очко за 1-2 места соответственно;

Горы 4 категории: 1 очко за 1 место.



Удвоение очков на горных финишах этапов:



10 очков в зачет гороховой майки за 1 место на финише 12 этапа

20 очков в зачет гороховой майки за 1 место на финише 5 этапа

50 очков в зачет гороховой майки за 1 место на финише 18 этапа



Условно Тур де Франс-2017 можно разделить на 2 части, со 2-го по 11-ый этап гонщикам предстоит покорить:

- 3 горы высшей категории:

9 этап - Коль де ла Биш (Круа де Фамбан), Гран Коломбьер и Мон дю Ша;



- 2 горы первой категории:

финиш 5 этапа на Ла Планш де Бель Фий;



8 этап - Монт де ла Комб де Лезьа Де Молин ;



- 2 горы второй категории;

- 6 гор третьей категории:



финиш 3 этапа на Кот де Релижьёс;

- 13 подъемов четвертой категории.



С 12-го и по 19-й этапы:



- 4 горы высшей категории:

12 этап - Пор де Бале;

17 этап - Железный Крест и Галибье;

18 этап - финиш на Изоар;



- 9 гор первой категории:



12 этап - Коль де Мант и Коль де Пейресурд;

13 этап - Коль де Латрап, Коль д'Анье и Мюр де Пегер;

15 этап - Монте де Наве д'Обрак и Коль де Пейра Тайад;

17 этап - Коль дю Телеграф;

18 этап - Коль де Вар;



- 3 горы второй категории:



финиш 12 этапа на Пейрагюд;

- 8 гор третьей категории;



- 3 подъема четвертой категории;



- некатегорийный подъём Кот Сен-Пьер.



Очки на Тур де Франс-2017 в зачет Мирового Тура и Мирового рейтинга



25 очков получает лидер Тур де Франс-2017 за ношение желтой майки на этапе в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking)



120 очков получает победитель этапа Тур де Франс-2017 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 120; 50; 25; 15; 5)



120 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Тур де Франс-2017 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 120; 50; 25)



1000 очков получает победитель генеральной классификации Тур де Франс-2017 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) и Мирового Тура (UCI World Tour)



1-10 место: 1000; 800; 675; 575; 475; 400; 325; 275; 225; 175



11-20 место: 150; 125; 105; 85; 75; 70; 65; 60; 55; 50

21-25 место: по 40 очка



26-30 место: по 30 очка



31-40 место: по 25 очков

41-50 место: по 20 очков

51-55 место: по 15 очков

56-60 место: по 10 очков

Этапы Тур де Франс-2017:



01.07. Суббота. Этап 1: Дюссельдорф - Дюссельдорф (ITT), 14 км

02.07. Воскресенье. Этап 2: Дюссельдорф - Льеж, 203.5 км

03.07. Понедельник. Этап 3: Вервье - Лонгви, 212.5 км

04.07. Вторник. Этап 4: Мондорф-ле-Бен - Витель, 207.5 км

05.07. Среда. Этап 5: Витель - Ла-Планш-де-Бель-Фий, 160.5 км

06.07. Четверг. Этап 6: Везуль - Труа, 216 км

07.07. Пятница. Этап 7: Труа - Нюи-Сен-Жорж, 213.5 км

08.07. Суббота. Этап 8: Доль - Станция Де Руссе, 187.5 км

09.07. Воскресенье. Этап 9: Нантюа - Шамбери, 181.5 км

10.07. Понедельник. День отдыха: Дордонь

11.07. Вторник. Этап 10: Перигё - Бержерак, 178 км

12.07. Среда. Этап 11: Эиме - По, 203.5 км

13.07. Четверг. Этап 12: По - Пейрагюд, 214.5 км

14.07. Пятница. Этап 13: Сен-Жирон - Фуа, 101 км

15.07. Суббота. Этап 14: Бланьяк - Родез, 181.5 км

16.07. Воскресенье. Этап 15: Лессак-Северак-л’Эглиз - Ле-Пюи-ан-Веле, 189.5 км

17.07. Понедельник. День отдыха: Ле-Пюи-ан-Веле

18.07. Вторник. Этап 16: Бриуд - Роман-сюр-Изер, 165 км

19.07. Среда. Этап 17: Ла-Мюр - Серр-Шевалье, 183 км

20.07. Четверг. Этап 18: Бриансон - Col d'Izoard, 179.5 км

21.07. Пятница. Этап 19: Амбрён - Салон-де-Прованс, 222.5 км

22.07. Суббота. Этап 20: Марсель - Марсель (ITT), 22.5 км

23.07. Воскресенье. Этап 21: Монжерон - Париж, Елисейские поля, 103 км