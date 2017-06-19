Олег ВЕРНЯЕВ: «Прыжки в воду – близкий мне вид спорта»

Олег Вернев посетил в Киеве чемпионат Европы по прыжкам в воду и остался доволен увиденным.
«Очень приятно, что в нашей стране хоть какие-то виды спорта могут выигрывать тендеры на проведение таких соревнований. Мы часто пересекаемся с прыгунами, хорошо общаемся, поэтому этот вид спорта мне чем-то близок. Ну и всегда приятно смотреть у себя дома соревнования такого ранга, не важно, какие.
Нравится адекватность зрителей, как они поддерживают всех, болеют, никого не освистывают. Зал хороший. Радует, что у нас есть люди, которые поддерживают спорт.
Проведение в Украине чемпионата мира или Европы по спортивной гимнастике было мечтой детства у меня. Но боюсь, что мне уже не доведется поучаствовать в таком мероприятии. Хотя бы Кубок мира по спортивной гимнастике тут провести, я уже не говорю о чемпионате Европы», - сказал Верняев.
Напомним, что сборная Украины выиграла в командном зачете чемпионат Европы по прыжкам в воду.
Источник — Xsport
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