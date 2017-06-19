Водне поло. Слобожанець двічі побив Динамо в фінальній серії

У Харкові відбулися два матчі фінальної серії плей-оф чемпіонату України з водного поло, де зустрічались місцевий «Слобожанець» та «Динамо» Львів.
«Слобожанець» отримав дві впевнені перемоги – 6:3 та 8:4, зробивши рахунок в серії 2:0. Третій матч «золотої» серії буде зіграно у Львові в п’ятницю 23-го червня.
Чемпіонат України. Фінальна серія. Перший матч
«Слобожанець» (Харківська область) – «Динамо» (Львів) – 6:3 (1:0, 1:2, 4:0, 0:1)
Голи: 1:0 – Євстратов (7), 1:1 – Дядюра (13), 2:1 – Абрамов (16), 2:2 – Ратков (16), 3:2 – Апостол (19), 4:2 – Однолєтков (20), 5:2 – Гусаков (21), 6:2 – Орлов (23), 6:4 – Ратков (28).
«Слобожанець»: 1. Віталій Петров, 13. Олексій Каліберда – 2. Денис Гурцкая, 3. Артур Однолєтков, 4. Микита Апостол, 5. Артем Саліхов, 6. Олександр Єрмаков, 7. Олександр Абрамов, 8. Михайло Черпак, 9, Вадим Євстратов, 10. Микита Бажинов, 11. Кирило Наволоков, 12. Олексій Остапенко, 14. Владислав Орлов, 15. Денис Гусаков.
«Динамо»: 1. Денис Волончук, 13. Костянтин Нікольський – 2. Орест Джура, 3. Юрій Мамєтьєв, 4. Максим Ратков, 5. Олександр Дядюра, 6. Роман Грищук, 7. Віталій Свіщов, 8. Костянтин Алєксєєв, 9. Владислав Бабаєнко, 10. Дмитро Алєксєєв, 11. Сергій Грішин, 12. Віктор Момот.
Чемпіонат України. Фінальна серія. Другий матч
«Слобожанець» (Харківська область) – «Динамо» (Львів) – 8:4 (2:2, 3:0, 1:0, 2:2)
Голи: 0:1 – Грищук (02:10, у більшості), 1:1 – Апостол (03:30, у більшості), 1:2 – Бабаєнко (06:20), 2:2 – Однолєтков (07:54), 3:2 – Наволоков (11:57), 4:2 – Єрмаков (12:53), 5:2 – Однолєтков (15:57), 6:2 – Апостол (22:28), 7:2 – Абрамов (27:37), 7:3 – Д. Алєксєєв (28:10), 7:4 – Дядюра (31:03), 8:4 – Абрамов (31:59, у більшості).
«Слобожанець»: 1. Віталій Петров, 13. Олексій Каліберда – 2. Денис Гурцкая, 3. Артур Однолєтков, 4. Микита Апостол, 5. Артем Саліхов, 6. Олександр Єрмаков, 7. Олександр Абрамов, 8. Михайло Черпак, 9, Вадим Євстратов, 10. Микита Бажинов, 11. Кирило Наволоков, 12. Олексій Остапенко, 14. Владислав Орлов, 15. Денис Гусаков.
«Динамо»: 1. Денис Волончук, 13. Костянтин Нікольський – 2. Орест Джура, 3. Юрій Мамєтьєв, 4. Максим Ратков, 5. Олександр Дядюра, 6. Роман Грищук, 7. Віталій Свіщов, 8. Костянтин Алєксєєв, 9. Владислав Бабаєнко, 10. Дмитро Алєксєєв, 11. Сергій Грішин, 12. Віктор Момот.
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