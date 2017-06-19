Ігор ГОЦУЛ: «Тернопільський міський стадіон очікує реконструкція»

Минулими вихідними президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул відвідав з робочим візитом Тернопіль. Про результати перемовин, які там відбулися, він розповів прес-службі ФЛАУ.



— Федерація легкої атлетики Тернопільської області, а також я разом з моїми колегами з ФЛАУ під час попередніх візитів до міста, вже не раз підіймали питання, що «Тернопільський міський стадіон» - центральна і єдина арена області, здатна приймати легкоатлетів, - практично вичерпала свій ресурс. Подальше проведення там тренувального та змагального процесів є навіть небезпечним для здоров’я спортсменів. Про це ми раніш говорили вже з представниками і міської, і обласної ради. Результатом спільних зусиль стало те, що міськрада виділила достатньо невеликі кошти для поточного ремонту покриття стадіону.



З цього приводу я зараз зустрівся з міським головою Тернополя Сергієм Надалом. Основною темою дискусії була спроба переконати його, що такий підхід – не дуже раціональне рішення. Косметичні методи дозволять буквально на рік-два вирішити завдання. Доцільніше вдатися до більш кардинальних дій. Наша пропозиція була наступною. Місто все-таки знаходиться кошти для серйозної реконструкції бігових доріжок та секторів арени, виводить їх на відповідний стандарт ІААФ для стадіонів з шістьма доріжками. Ми у свою чергу беремо на себе зобов’язання залучити до міста певну кількість змагання та зборів і, щорічно витрачаючи фіксовану суму, компенсуємо якусь частину витрат міста. З задоволенням констатую, що пан Надал прислухався до наших аргументів. Ми домовилися, що від сьогодні підготовка до поточного ремонту стадіону буде призупинена, найближчим часом фахівці ФЛАУ виїдуть до Тернополя для надання консультацій з приводу подальшої реконструкції.