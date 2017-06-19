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Українські дзюдоїсти U-18 візьмуть участь у чемпіонаті Європи

Змагання відбудуться з 30 червня по 2 липня у литовському Каунасі

  • 19.06.2017 16:21
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НОК Украины
© НОК Украины

Юні дзюдоїсти перевірять сили перед Олімпійським фестивалем на чемпіонаті Європи.

З 30 червня по 2 липня у м. Каунас (Литва) проходитиме чемпіонат Європи з дзюдо серед юнаків та дівчат до 18 років.

Для 8 спортсменів, які вже відібрались на XIV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль-2017 і представлятимуть Україну на престижному форумі в угорському Дьорі, а це: Олег Вередиба, Вадим Чернов, Станіслав Семков, Сергій Востренков, Марат Крижанський, Марія Булашевич, Наталія Чистякова, Марія Меркулова, ці старти стануть головною перевіркою власних сил.

Також на континентальній першості виступлять: Едуард Штефанеса, Данило Томашевський, Іван Юрескул, Вадим Велков, Ярослав Книш, Анастасія Балабан, Владислава Снітко, Анна Островська, Анастасія Перехрест, Яна Плахтій, Вікторія Попович, Руслана Булавіна.

Источник — НОК Украины

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