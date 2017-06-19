ЧМ. Женская сборная Украины обыграла Индию, мужская – уступила России

В российском Ханты-Мансийске завершился 3-й тур командного чемпионата мира по шахматам.

Женская сборная Украины выиграла матч против команды Индии, в то время как украинская мужская команда потерпела поражение во встрече с россиянами, сообщает официальный сайт соревнований.

В матче украинок с индийской сборной решающей оказалась победная партия Инны Гапоненко против своей соперницы из Индии Тани Сачдев. В остальных трех партиях были зафиксированы ничьи. Так сыграли Юлия Осьмак против Еши Санжай Караваде, Анна Ушенина - против Харики Дронавалли и Наталья Букса - против Падмини Роут. Конечный счет встречи - 2,5:1,5 в пользу команды Украины.

Мужчины не справились с россиянами, проиграв с таким же счетом. Все решило поражение Антона Коробова в партии с Яном Непомнящим. В остальных трех партиях - ничьи: Руслан Пономарев разошелся миром с Петром Свидлером, Александр Арещенко - с Никитой Витюговым, а Мартын Кравцив - с Владимиром Федосеевым.

Командный чемпионат мира по шахматам проходит с 18-го по 27 июня. 10 сильнейших команд мира по рейтингу сыграют друг с другом по круговой системе - всего 9 матчей.