Чемпіонат світу з пляжного алтимату офіційно стартував! Стартував грандіозним парадом команд вулицями Руаяну та колом пошани на головній арені турніру. Свої овації та теплі привітання отримала і українська делегація, що майже завершувала парад перед тим, як там відбувся матч-відкриття, в якому зустрілись міксові збірні Франції та діючі чемпіони Німці. Вже невдовзі офіційно стартував турнір і для обох українських збрєірних. При чому надзвичайно вдало. Граючи одночасно, міксова збірна перемогла в поляків (12:9), а чоловіча перемогла в Швейцарії з рахунком 11:9. Прекрасний початок треба сказати. Другий день чемпіонату розпочала чоловіча збірна грою з абсолютними і незаперечними чемпіонами і родоначальниками алтимату - американцями. Поступилися з рахунком 5:13, але боротьбу нав'язали і кілька разів занесли дуже динаміяні, красиві та робочі очки. Продовжився день іграми міксової збірної із британцями і чоловічої - з данцями. Якщо хлопцям і дівчатам зі змішаної команди невдалося побити британців (програли 7:13), то чоловіча зі своїм суперником впоралась і заслужено перемогла з рахунком 10:8. Далі міксова збірна грала принциповий матч проти росіян. Всю гру грали дуже добре, весь час ведучи 1-2 очки. Наприкінці вели 11:9 у грі до 12, але дотерпіти не змогли і дуже прикро поступились 11:12. Та вся боротьба ще попереду. Чоловіча ж збірна закривала ігровий день матчем з Японією, який транслювався в прямому ефірі на сайті fanseat. Хай почали не дуже вдало і довго "запрягали", але змогли зібратись і все-таки дотисли японців. 12:9! Завтра новий день і нові випробування. Далі буде... Вболівай за наших! Більше фото з ігор і параду - на сторінці Української Федерації Літаючих Дисків https://www.facebook.com/ufdf.org. Детальні результати тут - http://live.wcbu2017.org/scoreboard

Автор — Роман Чернишов, Sport.ua

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