Главный тренер сборной Украины по прыжкам в воду Тамара Токмачева рассказала о правилах определения победителя на чемпионате Европы по прыжкам в воду.

Также Токмачева обратилась в адрес российских журналистов, которые утверждали, что их сборная стала лучшей на прошедшем континентальном первенстве, со словами: «Умейте достойно проигрывать».

Напомним, сборная Украины впервые выиграла чемпионат Европы по прыжкам в воду