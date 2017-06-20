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Тренер по прыжкам в воду — россиянам: «Умейте достойно проигрывать»

Главный тренер сборной Украины по прыжкам в воду – о системе подсчета очков на чемпионате Европы

  • 20.06.2017 13:18
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kp.ua. Тамара Токмачева
© kp.ua. Тамара Токмачева

Главный тренер сборной Украины по прыжкам в воду Тамара Токмачева рассказала о правилах определения победителя на чемпионате Европы по прыжкам в воду.

Также Токмачева обратилась в адрес российских журналистов, которые утверждали, что их сборная стала лучшей на прошедшем континентальном первенстве, со словами: «Умейте достойно проигрывать».

Напомним, сборная Украины впервые выиграла чемпионат Европы по прыжкам в воду

Источник — Xsport

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