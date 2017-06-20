Главный тренер сборной Украины по прыжкам в воду Тамара Токмачева рассказала о правилах определения победителя на чемпионате Европы по прыжкам в воду.
Также Токмачева обратилась в адрес российских журналистов, которые утверждали, что их сборная стала лучшей на прошедшем континентальном первенстве, со словами: «Умейте достойно проигрывать».
Напомним, сборная Украины впервые выиграла чемпионат Европы по прыжкам в воду
Источник — Xsport
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