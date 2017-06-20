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49 українців візьмуть участь у командному чемпіонаті Європи-2017

Змагання пройдуть з 23 по 25 червня у Ліллі

  • 20.06.2017 14:15
  • 150 просмотров
  • 2 комментария
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49 українців візьмуть участь у командному чемпіонаті Європи-2017
Виконком Федерації легкої атлетики України затвердив склад збірної України, яка 23-25 червня у Ліллі (Франція) візьме участь в командному чемпіонаті Європи.

До складу української делегації увійшло 49 атлетів (24 чоловіка та 25 жінок) та 13 офіційних осіб.

ЧОЛОВІКИ
 100 м, 4х100 м
 Супрун Володимир
 Сумська обл.
 200 м, 4х100 м
 Смелик Сергій
 м. Київ
 4х100 м
 Кравцов Роман
 Запорізька обл.
 4х100 м
 Ібрагімов Еміль
 Чернівецька обл.
 4х100 м
 Соколов Олександр
 Миколаївська обл.
 4х100 м
 Сторож Юрій
 Сумська обл.
 400 м, 4х400 м
 Бутрим Віталій
 Сумська обл.
 800 м, 4х400 м
 Гуцол Євген
 Волинська обл.
 4х400 м
 Поздняков Олексій
 Сумська обл.
 4х400 м
 Тютюнников Михайло
 Сумська обл.
 110 м з/б
 Шаматрин Артем
 м. Київ
 400мз/б, 4х400 м
 Даниленко Данило
 Волинська обл.
 1500 м
 Маслов Станіслав
 Житомирська обл.
 3000 м  Володимир Киц  Київська обл.
 5000 м
 Жуков Єгор
 Донецька обл.
 3000 м з/п
 Ростикус Роман
 Львівська обл.
 Висота
 Дем’янюк Дмитро
 Львівська обл.
 Жердина
 Єрьомін Іван
 Дніпропетровська обл.
 Довжина
 Неледва Тарас
 Луганська обл.
 Потрійний
 Малосілов Олександр
 Донецька обл.
 Ядро
 Мусієнко Ігор
 Сумська обл.
 Диск
 Панасюк Іван
 Тернопільська обл.
 Молот
 Регеда Сергій
 Київська обл.
 Спис
 Кушнірук Юрій
 Запорізька обл.
 
ЖІНКИ
 100 м, 4х100 м
 Повх Олеся
 Запорізька обл.
 200 м, 4х100 м
 Калістратова Аліна
 Харківська обл.
 4х100 м
 Бризгіна Єлізавета
 Луганська обл.
 4х100 м
 Стуй Христина
 м. Київ
 4х100 м
 Качур Яна
 м. Київ
 4х100 м
 Чубковцова Ганна
 м. Київ
 400 м, 4х400 м
 Земляк Ольга
 Рівненська обл.
 4х400 м
 Бризгіна Анастасія
 Запорізька обл.
 4х400 м
 Климюк Катерина
 Рівненська обл.
 4х400 м
 Логвиненко Аліна
 Донецька обл.
 100 м з/б
 Плотіцина Ганна
 Київська обл.
 400 м з/б
 Колесниченко Олена
 Вінницька обл.
 800 м
 Ляхова Ольга
 Полтавська обл.
 1500 м
 Прищепа Наталія
 Рівненська обл.
 3000 м
 Погорєльська Вікторія
 Харківська обл.
 5000 м
 Шматенко Юлія
 Харківська обл.
 3000 м з/п
 Стребкова Наталія
 Тернопільська обл.
 Висота
 Окунєва Оксана
 Миколаївська обл.
 Жердина
 Гладійчук Яна
 м. Київ
 Довжина
 Бех Марина
 Хмельницька обл.
 Потрійний
 Саладуха Ольга
 Донецька обл.
 Ядро
 Облещук Галина
 Івано-Франківська обл.
 Диск
 Семенова Наталя
 Донецька обл.
 Молот
 Шамотіна Альона
 Дніпропетровська обл.
 Спис
 Гацько-Федусова Ганна
 Запорізька обл.

 

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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Комментарии
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 20.06.2017 15:29
    0
    "Диск Семенова Наталя Донецька обл."
    И эта, любительница ДНР тут, все ждут когда ей предоставится возможность поднять флаг новососии...
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 20.06.2017 15:30
    0
    Serhiy (Миколаїв), 20.06.2017 15:29
    "Диск Семенова Наталя Донецька обл."
    И эта, любительница ДНР тут, все ждут когда ей предоставится возможность поднять флаг новососии...
    *всё
    Ссылка
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