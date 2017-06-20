49 українців візьмуть участь у командному чемпіонаті Європи-2017

Виконком Федерації легкої атлетики України затвердив склад збірної України, яка 23-25 червня у Ліллі (Франція) візьме участь в командному чемпіонаті Європи.
До складу української делегації увійшло 49 атлетів (24 чоловіка та 25 жінок) та 13 офіційних осіб.
ЧОЛОВІКИ
|
100 м, 4х100 м
|
Супрун Володимир
|
Сумська обл.
|
200 м, 4х100 м
|
Смелик Сергій
|
м. Київ
|
4х100 м
|
Кравцов Роман
|
Запорізька обл.
|
4х100 м
|
Ібрагімов Еміль
|
Чернівецька обл.
|
4х100 м
|
Соколов Олександр
|
Миколаївська обл.
|
4х100 м
|
Сторож Юрій
|
Сумська обл.
|
400 м, 4х400 м
|
Бутрим Віталій
|
Сумська обл.
|
800 м, 4х400 м
|
Гуцол Євген
|
Волинська обл.
|
4х400 м
|
Поздняков Олексій
|
Сумська обл.
|
4х400 м
|
Тютюнников Михайло
|
Сумська обл.
|
110 м з/б
|
Шаматрин Артем
|
м. Київ
|
400мз/б, 4х400 м
|
Даниленко Данило
|
Волинська обл.
|
1500 м
|
Маслов Станіслав
|
Житомирська обл.
|3000 м
|Володимир Киц
|Київська обл.
|
5000 м
|
Жуков Єгор
|
Донецька обл.
|
3000 м з/п
|
Ростикус Роман
|
Львівська обл.
|
Висота
|
Дем’янюк Дмитро
|
Львівська обл.
|
Жердина
|
Єрьомін Іван
|
Дніпропетровська обл.
|
Довжина
|
Неледва Тарас
|
Луганська обл.
|
Потрійний
|
Малосілов Олександр
|
Донецька обл.
|
Ядро
|
Мусієнко Ігор
|
Сумська обл.
|
Диск
|
Панасюк Іван
|
Тернопільська обл.
|
Молот
|
Регеда Сергій
|
Київська обл.
|
Спис
|
Кушнірук Юрій
|
Запорізька обл.
ЖІНКИ
|
100 м, 4х100 м
|
Повх Олеся
|
Запорізька обл.
|
200 м, 4х100 м
|
Калістратова Аліна
|
Харківська обл.
|
4х100 м
|
Бризгіна Єлізавета
|
Луганська обл.
|
4х100 м
|
Стуй Христина
|
м. Київ
|
4х100 м
|
Качур Яна
|
м. Київ
|
4х100 м
|
Чубковцова Ганна
|
м. Київ
|
400 м, 4х400 м
|
Земляк Ольга
|
Рівненська обл.
|
4х400 м
|
Бризгіна Анастасія
|
Запорізька обл.
|
4х400 м
|
Климюк Катерина
|
Рівненська обл.
|
4х400 м
|
Логвиненко Аліна
|
Донецька обл.
|
100 м з/б
|
Плотіцина Ганна
|
Київська обл.
|
400 м з/б
|
Колесниченко Олена
|
Вінницька обл.
|
800 м
|
Ляхова Ольга
|
Полтавська обл.
|
1500 м
|
Прищепа Наталія
|
Рівненська обл.
|
3000 м
|
Погорєльська Вікторія
|
Харківська обл.
|
5000 м
|
Шматенко Юлія
|
Харківська обл.
|
3000 м з/п
|
Стребкова Наталія
|
Тернопільська обл.
|
Висота
|
Окунєва Оксана
|
Миколаївська обл.
|
Жердина
|
Гладійчук Яна
|
м. Київ
|
Довжина
|
Бех Марина
|
Хмельницька обл.
|
Потрійний
|
Саладуха Ольга
|
Донецька обл.
|
Ядро
|
Облещук Галина
|
Івано-Франківська обл.
|
Диск
|
Семенова Наталя
|
Донецька обл.
|
Молот
|
Шамотіна Альона
|
Дніпропетровська обл.
|
Спис
|
Гацько-Федусова Ганна
|
Запорізька обл.
Источник — Федерация легкой атлетики Украины
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